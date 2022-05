Big show con Enrico Papi per l’ultima puntata si sposta di domenica su Canale 5

È partito ormai un mese fa. Era un venerdì sera, era l’otto di aprile ed in prima serata su Canale 5 andava in onda la prima puntata della nuova serie dello spettacolo di varietà Big show alla cui conduzione c’era Enrico Papi. Quello era il ritorno in prime time di Papi, dopo la conduzione sempre nella prima serata di Canale 5 di un titolo storico della rete, quel Scherzi a parte che Fatma Ruffini portò a clamorosi numeri quando Mediaset si chiamava ancora Fininvest. Certo, un conto è condurre un titolo famoso e di un grande passato qual è Scherzi a parte, altra cosa è presentare un varietà che ha avuto solamente due serie al suo attivo.

Partenza quel venerdì d’inizio aprile certamente non fortissima, con 2.216.000 telespettatori ed il 13,68% di share, ma con una curva che già faceva capire molte cose, che si sono poi palesate la settimana successiva, sempre di venerdì, quando Big show, alla sua seconda emissione, scese ad una media di 1.783.000 telespettatori ed il 12,12% di share, ma il peggio doveva ancora arrivare. Si è deciso nel frattempo di contro programmare il nuovo show di Carlo Conti The band con l’Isola dei famosi, che lascia la serata del giovedì per passare appunto al venerdì sera, contro il nuovo spettacolo musicale di Rai1, con Big show che anticipa la messa in onda al giovedì sera. Questo spostamento del varietà condotto da Enrico Papi contro un colosso come Don Matteo, fa scendere ulteriormente gli ascolti, che si fermano a 1.728.000 telespettatori ed il 10,44% di share.

Ma, e arriviamo a qualche giorno fa, la discesa libera di Big show prosegue e venerdì scorso il varietà condotto da Enrico Papi cala ancora fermandosi ad una media di 1.502.000 telespettatori, con l’onta di scendere ad una cifra in termini di share, ovvero il 9,53%. Certo, era logico aspettarsi un calo ulteriore degli ascolti con lo spostamento al giovedì sera, contro Don Matteo, ma forse non in questi termini. Ora però, in un sussulto di pietà per il povero Enrico Papi, Mediaset ha deciso di togliere Big show, almeno nell’ultima puntata di questo varietà registrata ieri, domenica, da un ulteriore massacro, togliendolo cioè dalla serata del giovedì.

Ecco dunque la decisione di queste ultime ore di spostare la quinta ed ultima puntata di Big show domenica sera 8 maggio, mentre l‘Isola dei famosi resterà a presidiare la serata del venerdì sera di Canale 5 per contro programmare lo spettacolo musicale di Rai1 condotto da Carlo Conti The band.