Tempo di appoggiare i programmi in campo per la prossima stagione televisiva e dopo avervi dato conto della data di partenza della nuova edizione, la sedicesima di Scherzi a parte, ora è tempo di raccontarvi quello che c’è da dire ad oggi della seconda serie di un altro varietà di Canale 5, quello che ha debuttato nella passata stagione tv con protagonista la showgirl Michelle Hunziker. Parliamo di Michelle impossible, il one woman show di Michelle Hunziker che dunque tornerà in onda su Canale 5 anche nella prossima stagione televisiva, visti i dati incoraggianti della prima serie, anche grazie ad una pletora di ospiti di primo piano.

Dicevamo che in questi giorni vengono appoggiate le partenze dei programmi in campo e per quel che riguarda Michelle Hunziker, la sua trasmissione per il momento è stata appoggiata nella serata di martedì 13 settembre, subito dopo Paperissima sprint. Il programma per altro potrebbe scivolare la sera dopo, visto che martedì 13 e mercoledì 14 settembre sono previste alcune partite della Coppa dei campioni con protagoniste le squadre italiane qualificate. Chi, come e quando lo scopriremo ad agosto, quando sono previsti i sorteggi dei gironi della Champions league 2022-2023.

La nuova edizione di Michelle impossible sarà composta da tre puntate e non dovrebbe essere più prodotta con la collaborazione di Ballandi multimedia, come è avvenuto con la prima serie del programma, ma realizzata internamente a Mediaset. Di certo nel corso delle tre emissioni previste tanti saranno gli ospiti che andranno a far visita alla brava Michelle, magari anche con qualche bis, visto che il successo di questo tipo di programmi è dovuto per la maggior parte dagli ospiti. Appuntamento dunque con la nuova serie di tre puntate di Michelle impossible a martedì 13 settembre in prima serata su Canale 5 con la bella, brava e sempre sorridente showgirl svizzera.