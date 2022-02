Michelle Impossible, Silvia Toffanin intervista mamma Ineke: “La setta? E’ stata terribile” (video)

Ospite della seconda (ed ultima) puntata di ‘Michelle Impossible’, Silvia Toffanin ha ripercorso con la padrona di casa e mamma Ineke il periodo buio che ha tenuto le due donne lontane una dall’altra. Anni fa, la conduttrice, infatti, ha aderito ad una setta, rompendo ogni tipo di legame affettivo con la famiglia e l’allora marito Eros Ramazzotti. Dopo essersi ritrovate, madre e figlia hanno deciso di non parlare più dell’accaduto fino a stasera:

E’ stata terribile. Alle 10 di mattina mi arriva una telefonata e mi disse: ‘Mamma, io devo fare un altro percorso di vita. Non c’è più spazio per te. Devo andare avanti da sola. Ti prego di non chiamarmi più, di non cercarmi più’. Ha agganciato il telefono. Ho provato a chiamarla, a mandarle degli sms. Non c’è stato nulla da fare. E’ stato un tremendo sconforto. E poi è arrivata la rabbia. Volevo spaccare la faccia a questa donna che me l’aveva allontanata. Ad Eros ho detto: “Prendo la mazza da baseball e le vado a dare quattro botte”. Lui mi ha risposto: “Assolutamente no! Io non ho voglio di venire in prigione a portarti le arance e cantarti la canzone con la chitarra”.