Sono stati presentati nelle scorse ore i palinsesti estivi della Rai, gli ultimi decisi dalle attuali direzioni di genere che, con ogni probabilità come vi abbiamo raccontato, verranno cambiate qualora si verifichi l’avvicendamento ai vertici di viale Mazzini con l’arrivo della coppia formata da Roberto Sergio sulla poltrona di amministratore delegato e Giampaolo Rossi in quella di direttore generale contenuti. Palinsesti estivi che vedono confermare alcune indiscrezioni che erano già circolato e di cui vi abbiamo dato conto, a partire dal ritorno di Tiberio Timperi ad Unomattina estate, affiancato in alcune parti del programma da Serena Autieri. Ma a questo proposito possiamo entrare più nel dettaglio rispetto alla scansione delle ben tre ore quotidiane di questo storico appuntamento estivo del mattino di Rai1 che andrà in onda dopo Tgunomattina.

Il programma partirà alle ore 9 con Tiberio Timperi al comando e con un ora squisitamente giornalistica, con le notizie del giorno che verranno commentate dall’attuale conduttore di Unomattina in famiglia. Poi alle 10 entrerà in scena Serena Autieri insieme a Timperi nella seconda parte di Unomattina estate, per una parte del programma più votata all’intrattenimento. Terza ed ultima parte di Unomattina estate a partire dalle ore 11 con Tiberio Timperi in solitaria. Questo segmento del contenitore di Rai1 sarà dedicato alla cronaca, riprendendo quindi in qualche modo il mood del programma che ha occupato questa fascia oraria durante l’anno con la conduzione di Eleonora Daniele.

Nel pomeriggio su Rai1, dopo le repliche di Don Matteo e i nuovi episodi della soap Sei sorelle, spazio alla nuova edizione di Estate in diretta con la conduzione dell’inedita coppia formata da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Il preserale sarà occupato ancora una volta dal gioco a premi Reazione a catena condotto ancora una volta da Marco Liorni che andrà in onda per sei mesi l’anno, fino alla fine di dicembre, dividendosi cosi equamente lo spazio con l’Eredità: sei mesi a ciascuno dei due format.

Per Rai2 sarà un’estate piena di branded content, fra gli altri spazio a Flora Canto che condurrà Fatto da mamma e papà, mentre al mattino tornerà Happy family con Ema Stokholma e i gemelli di Guidonia. Nella seconda serata di Rai 2 confermate le indiscrezioni sui programmi di Monica Setta e Laura Tecce, la prima con Storie di donne al bivio e la seconda con Underdog, mentre su Rai1 arriverà una seconda serata one shot il 28 agosto dal titolo L’altro Costanzo a cura di Pierluigi Diaco. Su Rai 3 un branded molto carino per il per il day time condotto da Beppe Convertini dal titolo La cucina degli altri, in cui due famiglie, una di immigrati e una di italiani, si scambieranno piatti di cucina tipici del loro territorio.