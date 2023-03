La Rai del 2023? In termini di ruoli dirigenziali potrebbe essere molto simile a quella attuale (è di oggi la smentita ufficiale di Viale Mazzini rispetto alle indiscrezioni sull’incontro che si sarebbe tenuto ieri tra la premier Giorgia Meloni e l’ad della tv pubblica Carlo Fuortes), anche se alcune nomine provocheranno qualche scossa. In termini di prodotti che verranno collocati in palinsesto dovrebbero esserci, invece, alcune importanti novità.

Stando alle voci in circolazione, raccolte in queste ore da TvBlog, tra gli arrivi certi sulla tv pubblica dovrebbe esserci quello di Pino Insegno. Da quando si è insediato il governo guidato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, le quote del ritorno in Rai dell’attore e doppiatore sono crollate, considerando una, diciamo, condivisa ideologia politica e una mai nascosta amicizia e stima reciproca tra i due. A proposito di politica, si vocifera anche di un possibile ingaggio televisivo per Vittorio Sgarbi, attuale sottosegretario alla Cultura. Sia per Insegno (che già nel 2021 sembrava vicino al ritorno sulla tv pubblica) sia per Sgarbi il futuro sarebbe su Rai2.

Per quanto riguarda Rai1, giungono indiscrezioni a proposito dell’estate prossima. Oltre a quelle su Marcello Masi, di cui già vi abbiamo dato conto, si parla di un cambio alla conduzione di Unomattina estate, lo scorso anno affidato a Massimiliano Ossini (poi promosso a Unomattina) e a Maria Soave.

In questa stagione la coppia di conduttori potrebbe essere formata da Tiberio Timperi e Serena Autieri. Se il primo è regolarmente in onda da inizio stagione a Unomattina in famiglia (insieme a Monica Setta, con cui da poco ha fatto pace, e Ingrid Muccitelli), la seconda è ancora alla ricerca di nuova occupazione televisiva, dopo la chiusura di Dedicato.

È bene comunque ribadire che al momento nessuna decisione è stata assunta e che quindi nelle prossime settimane qualcosa (o molto) potrebbe cambiare. Stay tuned.