Double song a febbraio su Rai2:  Elisabetta Gregoraci con Pino Insegno?

E’ notizia di qualche settimana dello stop momentaneo al progetto che avrebbe visto lo sbarco nella prima serata della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo di un nuovo programma di intrattenimento. Il nostro riferimento è al nuovo varietà Liberi tutti, che per tutta una serie di questioni, anche squisitamente logistiche oltre che di rimodulazione del budget dopo i tagli effettuati dai vertici di viale Mazzini, per ora torna nel cassetto. La conduzione di Liberi tutti, come è noto, era stata affidata a Pino Insegno. Per il bravo comico romano però questo stop non significherà anche uno stop nei suoi impegni televisivi per Rai2. Secondo quanto apprendiamo, infatti, il programma che sostituirà nel palinsesto della seconda rete Liberi tutti sarà affidato sempre a lui: il programma in questione, secondo quanto riferito da Sorrisi, dovrebbe chiamarsi Double song.

Pino Insegno dunque sarà il conduttore di un nuovo programma che verrà diffuso da Rai2 nei prossimi mesi. Quello che è allo studio in questi giorni è un programma di puro intrattenimento in cui è lecito pensare che i profumi e i sapori della comicità abbiano legittima cittadinanza, magari abbinati alla musica come capita ormai quasi sempre in Tv. In poche parole dovremmo vedere otto comici abbinati ad altrettanti cantanti, o una cosa del genere.

Del resto i programmi basati sul sorriso sono stati molti nella nostra televisione e anche su Rai2 ovviamente. Programmi comici che popolano anche le altre reti generaliste nostrane, ricordiamo l’appena partito Honolulu diffuso da Italia 1 nel corso di questo autunno televisivo con la conduzione di Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Questo nuovo programma che sarà affidato a Pino Insegno sulla seconda rete non andrà in onda però in autunno come riferito dai media nelle ultime ore. TvBlog ha avuto modo di appurare che la sua messa in onda sarà nei primi mesi del 2022, probabilmente da febbraio dopo il Festival di Sanremo. Abbiamo poi potuto captare che insieme a Pino Insegno ci potrebbe essere Elisabetta Gregoraci e non solo, con loro due anche Gabriele Cirilli e Valeria Graci, ma per tutti e tre trattative in corso, quindi niente ancora di ufficiale.

Insomma un team di tutto rispetto per questo nuovo varietà che occuperà il prime time della Rete 2 dal prossimo mese di febbraio.