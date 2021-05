Parte da metà settembre la nuova stagione tv di Rai2 con un programma tutto nuovo che vedrà il ritorno in prima serata di Pino Insegno. Si tratta di un nuovo varietà dal titolo Liberi tutti che nel solco di un programma di successo della seconda rete della Rai, Stasera tutto è possibile, giocherà con alcuni VIP cercando di porre l’accento sul divertimento e la complicità fra di loro e che diventi così contagioso anche per il pubblico che seguirà lo spettacolo da casa.

Il programma si baserà sull’idea dell’escape room, ovvero sul classico gioco in cui ci sono dei concorrenti rinchiusi in un luogo e che attraverso la risoluzione di alcuni giochi ed enigmi dovranno trovare una via di fuga. I concorrenti in oggetto, come detto, saranno dei VIP che dovranno anche allearsi per risolvere i quiz e i giochi che troveranno sulla loro strada.

Alla conduzione di questo nuovo varietà troviamo Pino Insegno che dopo essere stato il conduttore del varietà di seconda serata sempre di Rai2 Voice anatomy, conquista la prima serata della seconda rete della televisione pubblica con questa nuova trasmissione che sarà prodotta in collaborazione con la Triangle.

L’appuntamento dunque con Liberi tutti con Pino Insegno è fissato da metà settembre nella serata del martedì per quattro puntate su Rai2. Seguirà, sempre di martedì il docureality sui “maghetti” dal titolo L’apprendista, quindi a seguire la nuova serie del Collegio. Lunedì è confermata la nostra anticipazione relativa alla prima serata di Quelli che il calcio, sempre con Mia Ceran e Luca & Paolo, che andrà in onda per tutta la stagione, da settembre a maggio.