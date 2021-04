Quanti di voi da piccoli avranno fatto sogni in grande mettendo al primo posto il desiderio di diventare dei maghi? La saga di Harry Potter avrà fatto fare castelli per aria agli aspiranti maghetti, ma non arriverà al livello del nuovo programma di Rai 2 svelato da Webboh: L’apprendista.

Il nuovo programma seguirebbe il filone del docu-reality in salsa Il collegio o La caserma. Ancora una volta coinvolge la fascia dei millenials, ragazzi di un’età tra i 12 e i 18 che entreranno in una vera scuola in cui si avrà la possibilità di apprendere “tecniche di magia, finti incantesimi, illusionismi di vario genere e trucchi dell’arte magica” scrive il sito.

L’ambiente non sarà certamente tale e quale alla più celebre scuola di magia di Hogwarts descritta nella serie di romanzi della scrittrice J.K. Rowling, ma i giovani potranno assaporarne perlomeno la sensazione. Come adattare tutto questo ad un format?

Il regolamento prevede la divisione dei ragazzi in due squadre: da una parte abbiamo gli influencer, dunque il mondo del web, dall’altra studenti di arti magiche. Sulla carta le differenze d’approccio al contesto sono già abbastanza chiare, uno scontro di due mondi totalmente opposti, un po’ come Pupe e secchioni.

Altri dettagli sulle dinamiche: non c’è scuola senza lezioni. I ragazzi saranno istruiti e seguiti da alcuni maghi professionisti che diventeranno in poche parole i loro prof. Non mancheranno le prove di abilità, le due squadre dovranno sfidarsi, evidentemente per dimostrare di aver appreso ciò che hanno imparato.

Tra i concorrenti influencer, Webboh anticipa l’indiscrezione secondo cui la tiktoker Giulia Sara Salemi potrebbe entrare nella rosa della squadra influencer (attenzione, lei non è da confondere con l’ex gieffina VIP fidanzata con Pierpaolo Pretelli). L’ipotesi è stata lanciata dopo che la 18enne ha avvertito i suoi follower annunciando una pausa di 20 giorni, periodo che, guardacaso, coincide con le registrazioni de L’apprendista.

Giulia, peraltro, ha già avuto un’esperienza con la televisione: a cavallo tra il 2018 e il 2019 è stata fra le protagoniste di Miracle Tunes, serie tv di Italia 1, Boing e Cartoonito.

In conclusione, l’appuntamento con il nuovo programma di Rai 2 è previsto per l’inizio di settembre e sarà composto da cinque puntate. Riuscirà ad avere lo stesso seguito de Il collegio? Non ci resta che attendere la prossima stagione tv.