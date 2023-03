Mentre per i palinsesti invernali Rai, come abbiamo avuto modo di raccontarvi, tutto si deciderà a maggio, quelli estivi sono in via di definizione in queste settimane e seppur non ci sia ancora niente di chiuso, circolano le classiche indiscrezioni che sono le fondamenta della nostra storica rubrica di retroscena qui su TvBlog. Si parla di palinsesti estivi e le voci che circolano, di cui vi abbiamo già dato conto. riguardano la fascia del day time di Rai1 che vedrà in campo Unomattina estate, che abbraccerà tutta la mattinata della prima rete della televisione di Stato fra le 9 e le 12 con un lungo contenitore che potrebbe essere guidato da Tiberio Timperi con la partecipazione di uno o più personaggi a cui verranno affidati alcuni segmenti del programma. Prima di questo programma dovrebbe essere confermato Tgunomattina nell’attuale veste.

Poi c’è Camper con Marcello Masi e In viaggio con Camper con Tinto e Roberta Morise e ancora l’arrivo di Estate in diretta, che dovrebbe essere condotta ancora una volta da Gianluca Semprini, con una donna al suo fianco, non ancora individuata. Ma ci sono indiscrezioni che riguardano anche Agorà estate per la cui conduzione circolano i nomi di Roberto Poletti e Francesco Pionati.

Poletti è un vecchio frequentatore del palinsesto estivo Rai, ricordiamo che debuttò proprio ad Unomattina estate durante la gestione Teresa De Santis a Rai1, mentre Pionati è un vecchio corsaro dei territori Rai,. Lo ricordiamo notista politico al Tg1 e poi Senatore e Deputato della Repubblica eletto nelle fila di Forza Italia, quindi il ritorno in Rai nel 2013. Ma se la Rai sta nicchiando rispetto a talune scelte sull’edizione estiva di Agorà, scelte che alla fine potrebbero toccare a chi verrà a maggio, non ha avuto dubbi rispetto a quella della conduttrice di un programma legato alle storie delle donne di oggi.

Nei palinsesti estivi in via di definizione c’è infatti anche il ritorno di uno storico titolo della televisione pubblica, si tratta di Donne al bivio, programma che andava in onda negli anni novanta nei mercoledì di Rai1 condotto da Danila Bonito a corredo di un film per la tv incentrato su storie di donne. Storie di donne al bivio sarà affidato a Monica Setta e racconterà, come il suo illustre predecessore, storie di donne alle prese con problematiche legate alla maternità, all’aborto, in un incrocio fra carriera e vita privata, nel tempo delle scelte cruciali.

In arrivo poi, come anticipato da Dagospia Underdog con Laura Tecce sempre per la seconda serata di Rete 2. C’è poi la cartella di Filo rosso per la prima serata di Rai3 da luglio ancora da aprire, programma che non sarà più condotto da Giorgio Zanchini e che sarà certamente nelle mani del successore di Antonio Di Bella, in odore di pensione, attualmente direttore degli approfondimenti.