Rai, il dossier Diaco prende forma: riflessioni in corso a Viale Mazzini, cosa rischia il conduttore dopo gli audio degli ex collaboratori

La Rai sta riflettendo da diverse ore, più o meno da quando Selvaggia Lucarelli ha diffuso un’inchiesta pubblicata sulla sua newsletter ufficiale ValeTutto in cui spuntano degli audio registrati da ex concorrenti e collaboratori di BellaMa. Programma condotto da Pierluigi Diaco finito nel mirino dei media e parte degli organi di categoria dopo l’intervista fatta ad Alberto Ravagnani lo scorso 3 novembre 2026. Quella chiacchierata è diventata un momento buio di televisione con domande all’ex sacerdote che hanno superato ogni limite consentito dalla deontologia. Toni aggressivi e troppi riferimenti al privato del giovane.

È arrivato, quindi, prima lo sdegno del pubblico e poi le shitstorm social. Un momento tv diventa un caso nel giro di pochi istanti. I vip si schierano a favore di Ravagnani, squalificando l’atteggiamento adottato da Diaco. A entrare in scena anche Milly Carlucci, conduttrice di Ballando Con Le Stelle, in cui Ravagnani è concorrente. La presentatrice definisce l’intervista spiacevole e – in accordo con la produzione del programma, stando a quanto riportato da Fanpage – pone un veto agli altri concorrenti del format targato Ballandi Multimedia: nessuno parteciperà più a BellaMa come ospite.

Indagine interna su Pierluigi Diaco e BellaMa

Da qui in poi il vaso trabocca, i retroscena si sprecano. Comincia proprio lo stesso Ravagnani a fornire elementi particolarmente scottanti: “Ero turbato – racconta – da prima che iniziasse il programma. Sono successe cose spiacevoli in camerino”. Il riferimento è sempre a BellaMa, allora arriva la risposta di Diaco con una nota stampa ufficiale legata all’ANSA: “Accetto le critiche rispetto al mio lavoro – ha scritto il noto cronista – ma sono pronto a querelare chi insinua che ci siano stati tra me e Ravagnani approcci specifici o avance prima della puntata. Nei camerini di BellaMa non è accaduto nulla”.

La questione sembrava essersi chiusa, poi ci ha pensato Dagospia – con l’indiscrezione di Giuseppe Candela – a mettere benzina sul fuoco: Diaco avrebbe chiesto di partecipare a Ballando Con Le Stelle, in qualità di ballerino per una notte, e mettere fine pubblicamente a questa diatriba. La pax tanto attesa non è arrivata, anzi gli autori del format di Raiuno hanno negato ogni possibilità al collega. Tutto fermo, ma affatto congelato. A infuocare gli animi ci ha pensato Selvaggia Lucarelli con la sua inchiesta.

La Rai a colloquio con Selvaggia Lucarelli

Un vero e proprio articolo della nota autrice, che ha fatto parte del cast di Ballando in passato, in cui raccoglie testimonianze di ex colleghi e collaboratori di Diaco a BellaMa. Spuntano addirittura audio in cui si sente il conduttore e cronista insultare i giovani collaboratori in un fuorionda. La situazione sfugge di mano, una simile testimonianza apre ulteriori scenari. Infatti – tornando a Viale Mazzini – dopo un comunicato ufficiale in cui si specifica il rammarico da parte dell’azienda per i toni di Diaco utilizzati con Ravagnani, viene avviata un’indagine interna.

Nelle ultime ore, infatti, i vertici della Rai avrebbero parlato – questo è quanto riporta Fanpage – direttamente con Selvaggia Lucarelli per capire la gravità della situazione. La televisione pubblica, nella figura dei suoi rappresentanti più alti, intende visionare il materiale raccolto dall’autrice su Diaco. Anche i contributi che non sono stati menzionati nel pezzo pubblicato all’interno della newsletter. Solo dopo aver visto tutto la dirigenza della televisione pubblica agirà di conseguenza. Lucarelli, in tal senso, avrebbe precisato anche la sua volontà di contattare Diaco per avere una versione ufficiale del presentatore. Quest’ultimo si sarebbe fatto negare.

Cosa rischia Diaco

Alla luce di quanto emerso sinora, si attende un responso: le ipotesi percorribili, attualmente, sono due. Diaco potrebbe essere sospeso e BellaMa dovrebbe avere un nuovo conduttore, oppure il programma andrebbe verso la cancellazione dal palinsesto stagionale e al suo posto sarebbe anticipato l’appuntamento con La Porta Magica. Formato condotto da Andrea Delogu.

Esiste una terza via, ovvero quella che porta a un ridimensionamento interno con le scuse sincere di Diaco e una condotta diversa garantita nel prossimo futuro. Quest’ipotesi, però, attualmente è la più contorta. Anche a fronte dei dettagli che stanno continuando a emergere sulla vicenda. Diaco si è definito “soldato della Rai”. In questo momento, non solo lui, aspetta una sentenza.