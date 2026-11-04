Milly Carlucci allo scontro con Pierluigi Diaco: tensioni e malumori in Rai dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani

Milly Carlucci ha detto basta. La conduttrice di Ballando Con Le Stelle è sembrata molto nervosa dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani fatta da Pierluigi Diaco. Il giornalista e conduttore ha chiacchierato, potremmo dire discusso tutt’altro che amabilmente, con il concorrente del programma del sabato sera di Raiuno. Il ragazzo è noto alle cronache per essere passato dall’ambiente clericale alla ribalta mediatica e televisiva.

Ravagnani nello specifico utilizzava molto i social anche quando era prete, poi ha scelto di rinunciare al proprio ministero dimettendosi dallo stato clericale. Percorso che ha raccontato anche attraverso un libro dal titolo “La scelta”, edito da SEM Libri. In diretta da Diaco, però, non ha parlato di questo: nel corso di BellaMa, l’intervista al giovane ballerino è diventata una sorta di inquisizione morbosa dove il conduttore voleva forzatamente parlare di argomenti più attinenti al privato che al pubblico. Diaco ha cercato di incalzare Ravagnani portandolo quasi all’esasperazione.

Milly Carlucci, è scontro con Pierluigi Diaco

Un atteggiamento che non è passato inosservato: tutto fa Audience, ma stavolta il caso televisivo è diventato ben altro. Subito dopo la trasmissione, l’intervista ha cominciato a popolare i social network con gli utenti arrabbiati e parzialmente disgustati per quello che è accaduto nel corso della diretta su Rai2. Tra le personalità adirate c’era anche Milly Carlucci, la quale – subito dopo il programma BellaMa – ha posto una sorta di veto ai concorrenti di Ballando Con Le Stelle.

Prendetevi qualche minuto per guardare la surreale intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani 😳 Tutto ok?! pic.twitter.com/VszP0Fy06k — Trash Italiano (@trash_italiano) November 3, 2026

Nessuno sarà più ospite della trasmissione di Diaco: “Non espongo i concorrenti a una gogna di questo genere”, ha detto la presentatrice. Parole che aprono, come riporta Fanpage, uno scontro interno alla Rai. Inoltre Carlucci sembra avere una sorta di conto aperto con Diaco: quest’ultimo, durante l’intervista a Ravagnani, sembrerebbe aver usato le parole “Non ti faccio fare la passerella del concorrente di Ballando Con Le Stelle”.

Il divieto assoluto: “Nessuno di Ballando Con Le Stelle tornerà da Diaco”

Il riferimento va contestualizzato: Diaco ha usato quest’espressione per sottolineare che Ravagnani non si trovasse su BellaMa esclusivamente per fare promozione al programma della rete ammiraglia, avrebbe dovuto aprirsi. Raccontarsi, cercare di portare una rivelazione che non c’è stata. Diaco voleva questo ed è stato capace di spingere l’intervista a livelli proibitivi sul piano della sopportazione e della tolleranza, infatti il ragazzo e concorrente di Ballando Con Le Stelle non si è scomposto ma è sembrato visibilmente in difficoltà.

Quasi come se non fosse a suo agio in quel contesto televisivo. Gli addetti ai lavori, inclusa Milly Carlucci, hanno definito tale avvicendamento una brutta pagina di televisione. Non è finita, perchè ora lo scontro interno alla Rai esiste e Pierluigi Diaco è in una posizione scomoda.

Una frattura insanabile

L’opinione pubblica non sembra voler passare sopra a un’intervista che parrebbe aver raccontato più dei metodi, sopra le righe, del conduttore e cronista che delle scelte – pubbliche e private – di Ravagnani. Un passo a due, volendo usare la terminologia danzereccia, pronto ad aprire scenari tutt’altro che semplici da gestire. La frattura interna alla Rai sembrerebbe essere insanabile.