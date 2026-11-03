Paolo Belli torna a mostrarsi pubblicamente dopo un lungo stop: “Grazie per il sostegno che mi avete dato” | VIDEO

Paolo Belli annuncia che tornerà in tour e riprenderà gli impegni presi che aveva interrotto dopo luglio scorso. Quando il musicista e conduttore è rimasto coinvolto nel sinistro con Alessandro Magnani.

Paolo Belli riparte dai suoi impegni di lavoro. Il noto compositore e conduttore televisivo si era concesso un lungo stop, rinunciando ai propri impegni professionali. Una pausa forzata dopo quel 13 luglio 2026: Paolo Belli, nello specifico, stava pedalando in bicicletta. Durante il percorso ha urtato il 41enne Alessandro Magnani che si trovava a percorrere il tragitto per motivi di lavoro. L’uomo cade in maniera rovinosa, riporta conseguenze piuttosto gravi e viene immediatamente trasportato all’ospedale di Parma dove perde la vita il giorno successivo.

Un sinistro improvviso diventa una rovinosa tragedia. La dinamica dell’incidente viene sottoposta ad accertamenti e Belli rimane sotto choc. Il conduttore e compositore musicale annulla tutti i suoi impegni e non pubblica più nulla sui social. Sono seguite settimane complicate in cui, hanno riportato i bene informati, non riusciva nemmeno a parlare. La Procura di Reggio Emilia, nel frattempo, ha iscritto Belli nel registro degli indagati per far luce sulla vicenda. Le ipotesi iniziali hanno portato alla presunta accusa di omicidio stradale (da verificare e appurare, non solo rispetto alla figura di Belli, si sta analizzando ogni circostanza).

Paolo Belli torna a mostrarsi in video

Successivamente Il Corriere della Sera, in data 10 ottobre 2026, ha parlato di omicidio colposo. Un quadro che cambia e apre nuovi scenari: l’autopsia effettuata sul corpo di Magnani avrebbe escluso l’ipotesi di un malore improvviso come causa della dipartita. Adducendo, quindi, la morte come principale conseguenza della collisione. Attualmente Belli è coinvolto nell’indagine, ma non risulta alcuna condanna nei suoi confronti.

Eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate, trovarsi nel registro degli indagati non vuol dire automaticamente essere colpevoli. La magistratura formulerà le proprie decisioni solo dopo gli ulteriori sviluppi dell’inchiesta. Per questo Belli aveva scelto di sospendere ogni impegno di lavoro, al netto della collaborazione con Ballando Con Le Stelle. Il suo apporto, però, non viene fornito in video come accadeva gli altri anni. Davanti alle telecamere, al suo posto, c’è Simone Di Pasquale. Belli è stato selezionato come risorsa interna al programma.

La testimonianza social

Ora cambia tutto: il musicista ha scelto, con un video social, di riprendere i propri impegni relativi al tour e alle date che aveva in programma e ha interrotto. “Lo devo a chi lavora con me – ha spiegato – anche se il mio umore sarà leggermente diverso dal solito. Volevo ringraziare comunque chi mi ha sostenuto anche con una stretta di mano incontrandomi per la strada”. Non è stato un periodo semplice per Paolo Belli, probabilmente ancora non lo è: una vicenda che ha segnato nel profondo i familiari di Magnani, ma anche il noto compositore e i suoi cari.

L’unico modo per cercare di andare avanti è riprendere in mano la propria quotidianità, con qualche cicatrice in più. Fin quando l’inchiesta non sarà chiusa (e probabilmente anche dopo) i rimorsi la faranno da padrone, ma l’affetto del pubblico e dei colleghi per Belli potrà essere un incentivo – minimo, a fronte di quanto accaduto – per provare a guardare avanti senza dimenticare il recente passato.