La7, occhi puntati sugli USA: MidTrump – Un voto su Donald per raccontare le elezioni di metà mandato

Le elezioni di midterm e i retroscena dei rapporti tra Donald Trump e Jeffrey Epstein sono al centro del nuovo appuntamento con gli “Original”, realizzati da La7 Digital Media Lab. In programma domenica 1° novembre a partire dalle 22.00 su La7, subito dopo In Onda.

“MidTrump: un voto su Donald” analizza le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti come un banco di prova per la presidenza Trump. Sebbene il nome del presidente non compaia sulla scheda, il rinnovo della Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato rappresenta un passaggio cruciale per gli equilibri politici.

MidTrump e House of Trump disponibili su La7

A seguire, “House of Trump: Epstein Story”, un’inchiesta che ricostruisce i rapporti personali, sociali e finanziari tra Donald Trump Jeffrey Epstein attraverso documenti legali e atti d’indagine. Un approfondimento sui cosiddetti Epstein files e sulle vicende che continuano a suscitare interrogativi e attenzione pubblica. L’emittente di Cairo si prepara a un racconto dettagliato di una fase delicata per la politica e le istituzioni degli Stati Uniti D’America.

Uno snodo centrale verso possibili nuovi equilibri rispetto alle prospettive della geopolitica e delle strategie di potere. Possibili ripercussioni anche sull’Europa con la figura del leader statunitense pronta a cambiare oppure a essere riconfermata. Un’analisi tra video, immagini e approfondimento giornalistico per restituire il sentiment di un intero Paese.

Entrambi i contenuti saranno disponibili anche su La7Play.it e sull’app La7Play.