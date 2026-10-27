Mediaset Infinity al Lucca Comics 2026 con due anteprime: il docu-game RIFT e gli episodi inediti di One Piece

Mediaset Infinity torna al Lucca Comics & Games 2026 con due incontri dedicati alla scoperta dei contenuti e delle novità della piattaforma. E lo fa in un’edizione tutt’altro che qualsiasi: quella del sessantesimo anniversario della manifestazione, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre all’insegna del tema “Legacy”, che trasformerà come ogni anno il centro storico di Lucca nella capitale europea del fumetto, del gioco e della cultura pop. I due appuntamenti targati Mediaset Infinity sono entrambi in calendario sabato 31 ottobre al Cinema Centrale.

Si parte alle 11.30 con la presentazione di RIFT – Il futuro è in gioco, l’innovativo docu-game diretto da Claudio Di Biagio e prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato ai talenti e alle produzioni indipendenti — lo stesso che negli ultimi mesi ha portato Effetto Domino al Giffoni Film Festival e Mai Più – Donne oltre la violenza alla Mostra di Venezia. Il progetto, che sarà disponibile in esclusiva assoluta su Mediaset Infinity dal 15 novembre, parte da una premessa tanto semplice quanto spiazzante: il cambiamento climatico non è un nemico da fermare, ma una certezza con cui imparare a convivere.

Il formato è una novità assoluta nel suo genere, perché affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo in chiave ludica. Il meccanismo è quello di un vero e proprio gioco di ruolo, costruito però su dati scientifici reali: quattro divulgatori e attivisti siedono a un tavolo e diventano agenti de Lo Sguardo, una società segreta che ha imparato ad attraversare gli squarci aperti nello spazio e nel tempo dall’impatto umano sul pianeta. La posta in gioco non è la sopravvivenza dei personaggi, ma la qualità del futuro che riportano indietro. Episodio dopo episodio, i protagonisti affrontano quattro grandi crisi climatiche, con l’obiettivo di restare al centro della “Barra del respiro”, l’indicatore di equilibrio a metà strada tra la negazione totale del problema e una Natura che si riprende i suoi spazi cancellandoci. A guidarli, in qualità di master, lo stesso Di Biagio, che apre gli scenari e conduce la partita.

«Il mondo sta cambiando a causa nostra, il cambiamento climatico è reale e noi non possiamo far altro che adattarci», spiega Claudio Di Biagio. «Non è la fine, è solo una quest diversa da quella che ci aspettavamo. E allora giochiamo. Rift è questo, per me». E a Lucca il gioco si farà sul serio, davanti al pubblico più adatto del mondo a raccoglierne la sfida: durante l’anteprima, Di Biagio racconterà il meccanismo di RIFT — che è a tutti gli effetti un gioco da tavolo — coinvolgendo anche i presenti in sala in una simulazione di partita.

Alle 15.00, sempre al Cinema Centrale, l’appuntamento è con l’anteprima di due episodi inediti doppiati in italiano di One Piece – Saga del Paese di Wa, prodotti da Toei Animation. Un’occasione imperdibile per i fan dell’anime tratto dal manga dei record di Eiichiro Oda, che potranno vedere in anteprima assoluta, sul grande schermo e in compagnia di altri appassionati, gli episodi destinati ad andare in onda lunedì 2 novembre in prima serata su Mediaset Italia 2 (dove la serie è in onda con un appuntamento settimanale ogni lunedì) e disponibili su Mediaset Infinity, dove la serie è in streaming con un appuntamento settimanale ogni lunedì.

E per chi a Lucca ci sarà per tutta la durata del festival, Mediaset Infinity ha preparato anche un’attivazione speciale: una vera e propria “macchina del tempo” al cui interno sarà allestito un tavolo da gioco aperto a tutti, dove il pubblico potrà sfidarsi a colpi di quiz sui programmi TV che hanno fatto la storia e sui grandi classici del cinema cult. Un modo per celebrare — in perfetto spirito Lucca Comics — l’eredità della televisione italiana giocandoci sopra.