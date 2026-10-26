Enrico Mentana tra Sky e Mediaset: i possibili scenari dopo l’addio a La7

Enrico Mentana pensa al futuro con diverse offerte sul tavolo per il dopo La7. L’emittente di Cairo, nel frattempo, riorganizza la redazione: scenari e possibili strategie fra risorse e tele-mercato.

Il conto alla rovescia è cominciato, così come le grandi manovre. La7 probabilmente che il 23 dicembre 2026 sarebbe stato l’ultimo giorno da conduttore del telegiornale di Enrico Mentana lo sapeva già, ora ne sono consapevoli anche gli altri. Le strade fra il cronista e l’azienda di Urbano Cairo si separano dopo 15 anni di unione e una rivoluzione giornalistica portata a termine, ma lo spettacolo – come dicono gli americani – deve andare avanti. Vale per Mentana e per La7. Ora devono capire come proseguire da soli: il cronista le sue decisioni, probabilmente, le ha già prese.

Qualcosa aveva fatto capire – senza scendere nei particolari – all’amico e collega Massimo Giletti durante un collegamento con RTL 102.5. Le offerte non sono mancate, ma tra le tante proposte una deve aver prevalso. Al punto da scegliere di abbracciarla in maniera significativa. In pole position, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe Mediaset: Paolo Madron – di Lettera43 – scrive su X che Cologno Monzese avrebbe offerto a Mentana un programma di approfondimento politico e una striscia quotidiana con apertura a strategie per il futuro.

Enrico Mentana e il futuro in televisione

Quindi non comincerebbe con la direzione del TG5, quello è un passo che potrebbe arrivare più avanti. Restando in tema di passi da compiere, uno secondo Affari Italiani lo avrebbe fatto anche Sky. La PayTv sarebbe andata a bussare a Mentana per chiedergli di iniziare un progetto insieme. C’è poi la Rai, ma è defilata. Nel senso che il rapporto di lavoro potrebbe anche essere intrapreso, ma bisogna capire in che termini e soprattutto con quali accordi. Insomma, tutti vogliono Mentana ma in pochi potranno effettivamente permetterselo.

Qualcosa in più, rispetto all’ufficialità dell’avvenire professionale del cronista, si capirà a partire da gennaio 2027 perchè prima ci sono le vacanze di Natale e il noto giornalista ha fatto capire di volersela prendere comoda. Un po’ di relax dopo 15 anni sempre in video e perennemente alla guida di un tg. GEDI, a tal proposito, aspetta perchè – con tutta la calma del mondo – ha già formulato un piano di lavoro per accattivare l’ex Direttore del TG5.

I possibili sostituti a La7

L’azienda ci sarebbe anche riuscita con un pranzo di alcuni mesi fa all’interno di un noto ristorante romano. Anche questa è un’indiscrezione di Lettera43. La7 cosa fa, resta a guardare? Assolutamente no. Cairo studia una soluzione perché per il proprietario dell’emittente televisiva c’è vita dopo Mentana. Tre nomi, leggendo Affari Italiani, si fanno strada per dirigere il noto telegiornale: in pole ci sarebbe Aldo Cazzullo, il quale però dovrebbe lasciare il proprio incarico di conduttore per quel che riguarda Una giornata particolare. Il format va molto bene su La7 e difficilmente potrà essere sostituito, quindi la prima alternativa al cronista del Corriere della Sera c’è Massimo Giannini. Altro volto de La7 ed editorialista di Repubblica.

Diciamo qualcosa di più di un Heard on the Street. Enrico Mentana verso #Mediaset: un programma di approfondimento politico e una striscia quotidiana. Poi più avanti ci potrebbe essere dell'altro. Contratto in via di definizione. — paolo madron (@paolomadron) October 26, 2026

Il giornalista romano potrebbe compiere un ulteriore scatto nelle gerarchie dell’emittente dove attualmente gravità esclusivamente in qualità di opinionista. Il terzo nome per il TgLa7 è quello di Antonio Di Bella. Le strategie di rete sono ancora da capire, sicuramente non vi sono al momento conferme ufficiali.

Un anno di cambiamenti

I ben informati affermano anche che Cairo potrebbe fare un tentativo in extremis con Mentana per convincerlo a rinnovare, ma l’impressione è che siamo fuori tempo massimo. Enrico Mentana il prossimo 23 dicembre 2026 saluterà gli ascoltatori de La7. Il nuovo anno coinciderà anche con una nuova avventura professionale e, magari, anche con una vera e propria trasformazione di uno dei brand più riconoscibili dell’informazione televisiva.