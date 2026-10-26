Troviamo Denise, la docu-serie Sky che riapre ventidue anni di domande sul caso Pipitone, arriva da lunedì 26 ottobre 2026, alle 21.15, su Sky Crime e Sky Documentaries, e in streaming su NOW.

Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa, firmata dal giornalista Marco Maisano, torna sulla scomparsa di Denise Pipitone, sparita a Mazara del Vallo quando aveva quattro anni e mai ritrovata. Una storia entrata nella cronaca italiana nel 2004 e rimasta lì, sospesa, attorno a una domanda ancora senza risposta: che cosa accadde davvero quella mattina, a pochi metri da casa?

Denise sparisce a Mazara del Vallo: l’inizio di un caso senza verità giudiziaria

Denise Pipitone scompare il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. È vicino alla casa della nonna materna, in via Domenico La Bruna. Ha quattro anni. Da quel momento la sua storia supera i confini della cronaca locale e diventa uno dei casi più seguiti e discussi degli ultimi decenni. Le ricerche partono subito: strade, cortili, segnalazioni, appelli. Ma della bambina non si trova traccia. Piera Maggio, sua madre, non smette mai di cercarla e di chiedere verità, rivolgendosi negli anni a istituzioni, magistratura e opinione pubblica.

La docu-serie Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa riparte proprio da lì, dal punto in cui tutto è cominciato, provando a rimettere in fila una vicenda segnata da piste battute, testimonianze contestate e attese spesso finite nel vuoto. Ancora oggi non esiste una verità giudiziaria definitiva sulla scomparsa.

Indagini, processi e riaperture: i nodi ancora irrisolti

In ventidue anni il caso Pipitone è passato attraverso indagini, processi, archiviazioni e nuove verifiche. Senza arrivare a una risposta chiara su dove sia finita Denise. La serie ricostruisce la sequenza dei fatti, dai primi accertamenti alle piste seguite nel tempo e poi lasciate cadere. Una storia complicata, fatta di verbali, intercettazioni, rapporti familiari e segnalazioni arrivate anche molti anni dopo.

Marco Maisano ripercorre quei passaggi con ordine, senza forzare il racconto e senza cercare scorciatoie. Si ferma, invece, sui punti rimasti più oscuri. “Mi rifiuto di credere che nessuno abbia visto niente. Semplicemente non è possibile. Qualcuno sa”, ha detto il giornalista presentando il lavoro. Una frase che spiega bene il taglio della serie: non un processo parallelo, ma una rilettura dei fatti, dei silenzi e delle contraddizioni.

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Troviamo Denise resta nel terreno della cronaca giudiziaria, ricordando che molte domande sono ancora aperte e che ogni ricostruzione deve restare legata ad atti e testimonianze.

Piera Maggio e Anna Corona, le interviste inedite al centro del racconto

Uno dei passaggi più forti della docu-serie è quello delle interviste inedite. A cominciare dalla lunga conversazione con Piera Maggio, la madre di Denise, diventata negli anni il volto pubblico della ricerca della figlia. Il suo racconto tiene insieme dolore, memoria e tenacia, ma resta sempre ancorato ai dettagli di quella mattina e alle tappe dell’inchiesta.

Accanto alla sua voce c’è anche l’intervista ad Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi, figura entrata nella storia giudiziaria del caso e assolta in via definitiva dall’accusa di concorso nel sequestro della bambina. Corona torna a raccontare la propria versione dei fatti a ventidue anni dalla scomparsa.

Sono momenti delicati, affidati al confronto diretto, alle pause, alle risposte davanti alla telecamera. Maisano ascolta, incalza, ricostruisce. Senza alzare i toni. La scelta di mettere insieme voci così diverse dà alla serie il passo dell’inchiesta giornalistica più che del semplice racconto televisivo: al centro restano le persone, ma dentro una cornice di cronologia, atti e riscontri.

Quattro episodi su Sky e NOW, con una domanda finale: dov’è Denise?

Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa è composta da quattro episodi da circa 40 minuti, prodotti da Sky e Hearst e realizzati da OnePodcast Studios.

La messa in onda parte lunedì 26 ottobre, alle 21.15, su Sky Crime e Sky Documentaries, con disponibilità anche in streaming su NOW. Ogni puntata affronta un tratto della vicenda, seguendo la cronologia: le prime ricerche, le piste investigative, i procedimenti giudiziari, le segnalazioni, le riaperture e il peso delle domande rimaste sospese.

La serie arriva mentre il nome di Denise Pipitone continua a richiamare una ferita non solo familiare, ma collettiva. Perché negli anni questo caso è diventato anche il simbolo di una promessa mancata: trovare una bambina scomparsa e dare risposte a chi la cerca da più di due decenni. La domanda, alla fine, resta quella del primo giorno: dov’è Denise?