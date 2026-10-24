Ballando Con Le Stelle, Francesco Totti in platea per Noemi Bocchi: l’indiscrezione fra aspettative e realtà

Ballando Con Le Stelle, Francesco Totti potrebbe essere tra il pubblico a Saxa Rubra per sostenere la compagna Noemi Bocchi: l’indiscrezione ha fatto il giro del Web tra testate online e presunte rivelazioni sui social. Al momento non ci sono conferme ufficiali.

Ballando Con Le Stelle ha dimostrato di tenere testa alla concorrenza di Canale 5 con Tu Sì Que Vales. La trasmissione di Milly Carlucci si conferma un must del sabato sera anche per un cast sempre più ricco. Tra i nomi più attesi e seguiti della stagione in corso, c’è sicuramente quello di Noemi Bocchi. La fidanzata di Francesco Totti sta partecipando al programma desiderosa di far valere la propria professionalità senza avere l’etichetta esclusiva di compagna illustre.

È arrivata in Rai per dimostrare a tutti di avere talento e possibilità indipendentemente dalla relazione con l’ex attaccante della Roma. Il numero dieci per antonomasia l’ha sempre sostenuta da casa, ma potrebbe essere giunto il momento di fare uno step in più. Totti, questo sabato, il 24 ottobre 2026, potrebbe essere tra il pubblico a Saxa Rubra. Inutile dire che le indiscrezioni in merito hanno fatto il giro del Web: al momento non ci sono conferme della presenza dell’ex Capitano giallorosso tra il pubblico del programma.

Ballando Con Le Stelle, Totti spettatore d’eccezione?

La speranza di notarlo in platea, per gli affezionati, tuttavia è ancora molto forte. Inutile dire che, se davvero fosse tra il pubblico, Milly Carlucci andrebbe a pescarlo immediatamente per farlo salire sul palco. Anche soltanto per un saluto veloce in diretta. Sul tema potrebbe aiutare Ivan Zazzaroni, giurato del programma e Direttore Responsabile del Corriere dello Sport. Recentemente il giornalista ha intervistato proprio Totti in una puntata del podcast di redazione del giornale.

Un gancio utile che testimonia l’ottimo rapporto fra i due. È inevitabile che il cronista, se davvero l’ex giallorosso dovesse essere a Saxa Rubra, possa fare da mediatore e portarlo alla ribalta. Ballando Con Le Stelle prepara il jolly, ma non sarà eventualmente l’unica sorpresa del programma. Le ballerine per una notte saranno infatti Federica Nargi e Bianca Guaccero. Un ritorno per loro sulla pista di Ballando Con Le Stelle. In questo contesto specifico avranno il compito di emozionare il pubblico con coreografie entusiasmanti, nel recente passato condividevano la scena con Giovanni Pernice e Alessandro Matri.

Le indiscrezioni sull’ex attaccante della Roma

Entrambi presenti nel programma: uno in veste di coach, l’altro in veste di danzatore illustre con l’obiettivo di arrivare al titolo. Le presenze in puntata saranno numerose, anche se il colpo a sorpresa potrebbe essere Francesco Totti. Il quale sosterebbe Bocchi, ma farebbe anche battute e complimenti all’amico e collega Matri. I due sono stati avversari, ma hanno sempre avuto un ottimo rapporto. L’ex Capitano della Roma è una presenza televisiva molto ambita, abbiamo notato in contesti specifici nel tempo quanto abbia l’attitudine per il piccolo schermo. La pista di Ballando Con Le Stelle potrebbe, nel giro di qualche minuto, confermare tale peculiarità.