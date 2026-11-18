Barbara D’Urso al TG1 ha confermato la volontà di rimanere a Ballando Con Le Stelle. L’ex conduttrice però ha chiarito di essere stata aggredita e umiliata dagli atteggiamenti di Guillermo Mariotto.

Barbara D’Urso e la conferma al Tg1: “Non lascio Ballando Con Le Stelle, ma sono stata umiliata”

Barbara D’Urso prova a mettere un punto alla vicenda che i media, indistintamente, hanno ribattezzato “Profumo gate”. La giurata in quota a Ballando Con Le Stelle ha affrontato, in un’intervista ufficiale al Tg1, la questione di petto: “È diventato un caso nazionale proprio perchè mi sono sentita umiliata in diretta. Mariotto ha detto che non ce l’aveva con me, ma quando si fanno certe cose è inevitabile pensare diversamente”. Insomma D’Urso ha fatto capire, nel corso di dieci minuti di intervista, che il clima non è affatto sereno.

I rapporti con Guillermo Mariotto rimangono tesi, non solo per il profumo spruzzato nel corso della puntata. “C’è puzza”, ribadito a gran voce. Il punto ora non è se si riferisse o meno alla collega, occorre capire come far rientrare nei ranghi una tensione che non si esaurirà dopo un’intervista all’interno del primo telegiornale nazionale. Il nervosismo, durante Ballando Con Le Stelle, continuerà. Carmelita, così come la chiamano i fan, ha detto che non lascerà la trasmissione di Raiuno. Concetto ribadito prima, in maniera amichevole, a Fiorello durante La Pennicanza.

Barbara D’Urso non lascia Ballando Con Le Stelle

Barbara D’Urso resta, ma rimangono anche le questioni in sospeso. Mariotto non arretra di un passo: “Non ce l’avevo con Barbara D’Urso”, si è affrettato a ripetere prima a Gabriele Parpiglia – sulle pagine di Quotidiano Nazionale – e poi ai cronisti di AlaNews. Una situazione incresciosa che non può essere disinnescata nel giro di qualche virgolettato. Tutto si vedrà sabato prossimo: il 21 novembre 2026. Quando la diretta di Ballando Con Le Stelle comincerà e si vedranno i comportamenti dei giurati.

"BALLANDO CON LE STELLE": LA VERSIONE DI BARBARA D'URSO Dopo lo scontro con Mariotto e il "profumo-gate", al Tg1 la versione di Barbara D'Urso: "Mai pensato di lasciare 'Ballando', nulla da rimproverare a Milly ma mi sono sentita umiliata".#Tg1 Francesco Cristino pic.twitter.com/QTq1nNBUbn — Tg1 (@Tg1Rai) November 17, 2026

I rumors indicano un paio di abbinamenti differenti all’interno della giuria, possibili scambi di posto. Anche in questo caso, il celebre stilista precisa: “Nessuno mi ha mai spostato e continueranno a non farlo”, quindi l’idea è che forse il cambio di sedia potrebbe farlo Matano per avvicinarsi più alla D’Urso e allontanare il collega. Poi ci sarebbero altri retroscena: Barbara D’Urso dovrà evitare di passare prima dalla sua piattaforma ufficiale su YouTube e poi dai canali Rai.

I nuovi accordi con la Rai

Il contratto indica altro, quindi se vuole l’ex conduttrice può continuare a girare i suoi video. Nel frattempo però deve dare priorità agli account della tv di Stato. Ecco perchè la vedremo maggiormente all’interno di Ballando Segreto e gli altri format “satellite” del programma Rai. Siamo di fronte a un nuovo capitolo. L’impressione è che la tensione continui a tagliarsi con il coltello, ma anche questo aiuta lo Share. Quindi si prosegue, tutti insieme, malgrado tutto.

Milly Carlucci ha definito più volte Ballando Con Le Stelle una famiglia: in famiglia si passa sopra a qualsiasi cosa, nella maggior parte dei casi, per il quieto vivere e per il bene comune. La speranza, anche per gli appassionati, è quella di tornare ad affrontare altre tematiche. Ballando Con Le Stelle, nel caso ci sia bisogno di ricordarlo, vede le esibizioni coreografiche come punto centrale della trasmissione. In questa settimana si è parlato di tutto, tranne che di ballo. Una riflessione, forse l’unica, da cui ripartire davvero.