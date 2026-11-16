Ballando Con Le Stelle, Mariotto non si scusa e Barbara D’Urso pensa di lasciare il programma

Ballando Con Le Stelle, Guillermo Mariotto non arretra dopo il dibattito acceso con Barbara D’Urso: “La puzza non era riferita a lei”, ha dichiarato il giurato su QN. La nota ex conduttrice valuta di lasciare il programma.

Ballando Con Le Stelle è una gara di ballo, ma a ballare per il momento sono soltanto due poltrone. Nella fattispecie quelle di Mariotto e Barbara D’Urso. I due giurati del programma, nella scorsa puntata, sono stati protagonisti di un siparietto tutt’altro che semplice da gestire. È iniziato tutto nel corso dell’esibizione di Ornella Muti, Mariotto ha avuto delle rimostranze in merito al giudizio espresso dalla collega. Fin qui tutto normale, o meglio: entro le regole del programma. Il dibattito, tuttavia, ha preso immediatamente un’altra piega.

D’Urso viene accusata, senza mezzi termini, di ipocrisia. Allora risponde, nel merito, a Mariotto chiedendo ironicamente se servisse una camomilla. Da lì a poco la goccia (di profumo) che ha fatto traboccare il vaso: Guillermo Mariotto spruzza una fragranza in studio dicendo “C’è puzza”. Senza specificare altro. In moltissimi hanno pensato che si riferisse alla D’Urso, la quale ha mostrato – anche qui nella maniera più trasparente possibile – di essere visibilmente risentita. Milly Carlucci ha provato a riportare la calma, ma il carico da undici lo ha messo Carolyn Smith.

Ballando Con Le Stelle, Mariotto e Barbara D’Urso fra polemiche e frecciatine

La donna, anche lei in giuria, è stata lapidaria nel difendere la collega: “Vorrei dire quello che penso, ma poi mi cacciano dalla Rai. Il naso, comunque, quando è vicino a qualche parte arriva sempre da qualche parte”. Il clima è incandescente, al punto che durante la pausa pubblicitaria Smith è scoppiata in lacrime per la tensione. Matano, anch’egli in giuria, ha proposto di cambiare ordine di seduta per allontanare i due colleghi visibilmente adirati.

La puntata termina, ma la questione resta aperta dal momento in cui Barbara D’Urso alle 4.30 di notte posta un video sul proprio canale YouTube in cui ammette: “Sono molto delusa, ho subìto un’aggressione verbale in piena regola e nessuno mi ha tutelata. Quando Milly Carlucci ha detto, in merito alla querelle relativa al caso Diaco-Ravagnani, che chi tocca uno della famiglia Ballando tocca tutti. Io non mi sono sentita protetta da questa famiglia televisiva”.

La giuria potrebbe cambiare

Una stoccata in piena regola che, successivamente, ha alimentato il dibattito con gli utenti che si schierano – nella stragrande maggioranza – con Barbara D’Urso. Al punto che Gabriele Parpiglia, noto giornalista, contatta Guillermo Mariotto per chiedere delucidazioni: “Non ho nessuna intenzione di scusarmi – dichiara il giurato sulle pagine di QN – non ho detto nulla a Barbara. La puzza era riferita allo studio, non a lei. Ci sono i topi morti lì dentro, da quando abbiamo cambiato location è un casino”. Insomma a puzzare, secondo Mariotto, non è Barbara D’Urso ma il nuovo studio di Saxa Rubra.

La toppa è peggio del buco, infatti Barbara D’Urso pone Milly Carlucci davanti a un bivio: “O me o lui”. La nota ex conduttrice minaccia di lasciare il programma se non saranno presi provvedimenti. Lo stesso Parpiglia scrive su QN che Viale Mazzini starebbe – resta il condizionale – già valutando altre candidature in caso Barbara D’Urso decida effettivamente di uscire di scena. A prendere posizione, in questa diatriba, è anche Francesca Fialdini (opinionista a bordo pista e custode del tesoretto di Ballando Con Le Stelle insieme a Simona Ventura): “La violenza, anche quando è verbale, va condannata. Non mi presto a queste dinamiche”.

Barbara D’Urso lascia il programma?

Parole necessarie a marcare un confine, ma il problema resta. Barbara D’Urso lascerà il programma? Lo capiremo sabato 21 novembre 2026 quando ci sarà un doveroso riepilogo per cercare di mettere un punto a questa questione per poter continuare lo show e, magari, tornare a parlare di ballo.