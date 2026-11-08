Pierluigi Diaco all’ANSA: “Mi scuso con Alberto Ravagnani, ma sono pronto a querelare chi parla di approcci e avance. Non è avvenuto nulla”

Pierluigi Diaco prova a mettere un punto alla vicenda che tiene banco media e televisioni da qualche giorno, precisamente dallo scorso 3 novembre 2026. Quando il cronista ha intervistato il concorrente di Ballando Con Le Stelle Alberto Ravagnani, il ragazzo è passato dal sacerdozio alla ribalta mediatica dopo aver rinunciato all’abito talare. La chiacchierata di Diaco con il giovane concorrente è sembrata, alla Rai e al pubblico da casa, sopra alle righe. Si è andati oltre un limite che tutti, opinione pubblica e parte degli addetti ai lavori, hanno segnalato.

Alcune domande hanno messo in primo piano la sfera privata del Ravagnani senza alcun tipo di tatto: questo lo ha sottolineato, senza mezzi termini, Milly Carlucci parlando di “intervista spiacevole” e la dirigenza Rai. Angelo Mellone, Direttore intrattenimento Daytime, ha scritto che i toni usati sono stati “eccessivi” e “poco consoni” al garbo del Servizio Pubblico. L’ammonizione è arrivata forte e chiara: Diaco risponde dopo essersi preso del tempo per riflettere.

Diaco risponde a Ravagnani: la nota ufficiale del cronista

Lo fa con una nota ufficiale rilasciata all’ANSA: “Come la Rai mi ha giustamente fatto notare, avrei potuto condurre l’intervista usando un tono meno incalzante. Accetto ogni tipo di critica, anche la più feroce, sul mio lavoro ma non posso transigere alle offese sotto forma di allusioni alla mia onorabilità”. Il riferimento è a quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle: Ravagnani, nello specifico, ha rivelato di essere arrivato negli studi di BellaMa già turbato perché nei camerini sarebbe accaduto qualcosa con Diaco.

Una sorta di anteprima della trasmissione poco felice secondo il giovane concorrente. Da quel momento, con tale rivelazione, sono partite ricostruzioni di ogni tipo. C’è anche chi, sul Web e non solo, avrebbe parlato di possibili avance e approcci intimi. Una situazione che Diaco non accetta: “Ho dato mandato ai miei legali di querelare chiunque farà riferimento a presunti approcci avvenuti o avance. Non è accaduto nulla di tutto ciò. Devo difendere la mia onorabilità e quella della Rai”.

“Se ho turbato il ragazzo, me ne scuso”

Dunque si esclude qualsiasi altro scenario. Secondo la ricostruzione di Diaco, in camerino i due avrebbero parlato di quel che sarebbe poi accaduto in trasmissione: “Ho convocato in camerino Alberto Ravagnani dopo aver saputo che il ragazzo non avesse idea di cosa stesse per fare”. In altre parole: Diaco asserisce che Ravagnani non conoscesse la trasmissione e il noto cronista, per metterlo a suo agio, gli avrebbe spiegato cosa avrebbero fatto in diretta.

Una sorta di riunione interlocutoria. Il ragazzo, concorrente di Ballando Con Le Stelle, non è dello stesso avviso. Il comunicato di Diaco, però, smentisce ogni altra ipotesi. Ora, se dovesse arrivare l’ulteriore replica da parte di Ravagnani, si aprirebbe un altro capitolo di questa intricata storia che mescola pubblico e privato di entrambe le figure televisive. “In questo caso – chiude la nota stampa di Diaco all’ANSA – se ho detto qualcosa che ha turbato Alberto (Ravagnani ndr) me ne scuso, davvero non era mia intenzione”.