Alberto Ravagnani riparte da Ballando Con Le Stelle: “Ringrazio Milly e gli autori per la vicinanza dopo l’intervista da Diaco”

Alberto Ravagnani è tornato al centro delle cronache per via di un’intervista fatta da Pierluigi Diaco, nel corso del programma BellaMa, in cui si è superato un confine preciso: quello che passa tra interesse pubblico e prevaricazione. Il giornalista e conduttore ha messo volutamente il concorrente di Ballando Con Le Stelle in difficoltà con domande e insinuazioni appartenenti alla sfera privata. Un cronista, di qualsiasi livello, ha il dovere di fare domande ficcanti. Talvolta anche scomode. Tuttavia esiste un’etica secondo la quale quando l’interlocutore chiede maggiore cautela, soprattutto in diretta televisiva, affermando di non voler rispondere a certe domande, il cronista provi a cambiare argomento per poi tornare magari – con i dovuti modi – sull’argomento lasciato in sospeso.

Quest’attenzione, nello specifico, Diaco non l’ha avuta. Secondo il pubblico da casa, che ha assistito alla diretta di BellaMa, è sembrato più uno scambio morboso di informazioni. Talvolta anche superflue. L’importante per Diaco era cercare una rivelazione che non è arrivata. Il ragazzo è sembrato davvero in imbarazzo, non si è scomposto: ha parlato educatamente, cercando di fronteggiare la veemenza del cronista. Comportamento che ha scatenato commenti social e reazioni di disgusto nell’opinione pubblica. Qualcuno si sarebbe anche aspettato provvedimenti dalla Rai nei confronti di Diaco.

Alberto Ravagnani torna ad allenarsi per Ballando Con Le Stelle

Non sono arrivati perché, secondo il CDA di Viale Mazzini, un cronista ha il diritto di porre le domande che più desidera. Anche se dovessero essere scomode. Dunque la questione si chiude a livello istituzionale, ma resta la ferita aperta. Un vulnus che ha causato anche uno scontro interno alla Rai. Milly Carlucci, conduttrice di Ballando Con Le Stelle, in accordo con la produzione del programma, ha posto una sorta di veto nei confronti di BellaMa: “Nessuno dei concorrenti del programma di Raiuno andrà più ospite da Pierluigi Diaco”. Un muro alzato dopo la gogna mediatica a cui, secondo il format di Ballandi Multimedia, Ravagnani sarebbe stato sottoposto.

Questo vuol dire anche che, dalle parti di Viale Mazzini, la tensione resta. Infatti Milly Carlucci, secondo quanto riporta Fanpage, ha scelto di esporsi anche pubblicamente. Un post social della presentatrice rimarca, senza mezzi termini, la solidarietà al ragazzo invitandolo a lavorare con la serietà e l’educazione che lo hanno sempre contraddistinto. Ravagnani accetta e ringrazia, sia il programma che gli autori: “Mi hanno difeso facendomi sentire protetto da un attacco violento e scorretto”.

Solidarietà unanime dopo l’intervista a BellaMa

L’affaire Diaco ha scatenato anche una serie di testimonianze, da parte di vip e addetti ai lavori, che sottolineano quanto i modi del presentatore e cronista siano sempre stati sopra le righe per usare un eufemismo. La posizione di Pierluigi Diaco, ora, si complica: non ci saranno conseguenze da parte della Rai, ma in termini di reputazione le prime fratture cominciano a essere evidenti anche pubblicamente.

È sufficiente guardare i social: da Maurizio Battista a Gabriele Parpiglia, passando per Fiorello e Bianca Guaccero. Tutti solidali con Ravagnani, Diaco è con le spalle al muro. Continuare a lavorare in questo clima non dev’essere facile. Così come non è stato facile, per Ravagnani, sottoporsi a una chiacchierata più somigliante a un interrogatorio che a un’intervista promozionale.