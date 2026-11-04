Noemi Bocchi sta trovando una sua dimensione televisiva: “Ballando Con Le Stelle tira fuori ciò che sono”

Noemi Bocchi si muove per i corridoi della Rai, all’interno degli studi di Saxa Rubra, con maggiore confidenza e un pizzico di scioltezza in più. La donna, precedentemente, era conosciuta soltanto come la nuova compagna di Francesco Totti. Milly Carlucci, portandola nel programma di Raiuno, vuole aiutarla a superare gli stereotipi. Bocchi può mostrare chi sta diventando, anche grazie alla vicinanza di Francesco Totti (una storia d’amore, quando è autentica, agevola ogni passo emotivo e professionale), senza però essere etichettata con un ruolo estremamente stereotipato. Lei è molto di più de “La fidanzata di…”.

I giorni e le settimane passate sulla pista da ballo e in diretta su Raiuno stanno mettendo alla prova una donna forte e caparbia che, nel mondo dello spettacolo, è entrata in punta di piedi per provare a uscire da protagonista. Bocchi, a tal proposito, viene intervistata da Andrea Delogu. La conduttrice radiofonica e televisiva, nel corso di Radio2 Red Carpet, affronta diverse tematiche e la chiacchierata con la concorrente dello show di Raiuno diventa stimolante: “Sono felice – ammette Noemi Bocchi – di essere a Ballando Con Le Stelle perchè mi permette di mostrare ciò che sono davvero senza essere condizionata”.

Noemi Bocchi e il percorso a Ballando Con Le Stelle

Sulla pista da ballo la donna riesce a esprimersi molto bene, quindi ogni esibizione è arricchita da ulteriori passi avanti. “Sono contenta che stia uscendo fuori la mia vera natura anche sul piano caratteriale”. Inevitabilmente, poi, si è finiti a parlare di Francesco Totti: “Stare con lui è sempre molto intenso e piacevole, mi ha supportato pienamente quando ho deciso di partecipare a Ballando Con Le Stelle”. Il riferimento della Delogu, poi, è alla gelosia: “All’inizio non si rendeva conto (Francesco Totti ndr) – ha commentato Noemi Bocchi – subito dopo si è reso conto di alcune cose che mostravano una leggera insofferenza da parte sua (ride ndr), ma è sempre tutto nella norma”.

La domanda di Andrea Delogu, poi, prende un’altra piega (sempre con garbo e attenzione) e riguarda l’evoluzione della storia con l’ex Capitano giallorosso: “Sono una ragazza forte e debole allo stesso tempo, la forza l’ho dovuta trovare per andare avanti, anche per i miei figli. Sto facendo questo anche per loro”. Il messaggio è chiaro: Bocchi con Totti ha trovato l’amore vero, questa relazione ha cambiato la sua vita. È arrivata, tuttavia, in una maniera non proprio semplice.

L’amore con Francesco Totti

Le loro vicende sono finite sui giornali e hanno dato adito a diversi retroscena tra indiscrezioni e verità: “Avrei voluto, in questi anni, che qualcuno chiedesse a me come stavano le cose, senza leggere sui giornali notizie false”, precisa Noemi Bocchi ai microfoni di Radio2. Quel capitolo ormai è archiviato, attualmente conta vivere appieno la pista da ballo e godersi un nuovo amore alla luce del sole. In attesa del prossimo passo a due. Sempre su Raiuno, grazie a Ballando Con Le Stelle. Forse, di stella, ne sta nascendo un’altra ma per esserne certi occorre aspettare la fine di questa edizione del talent show, tra novità, possibili imprevisti e qualche colpo di scena.