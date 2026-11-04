Noemi Bocchi sta trovando una sua dimensione televisiva: “Ballando Con Le Stelle tira fuori ciò che sono”
Noemi Bocchi si racconta ai microfoni di Radio2 Red Carpet, la concorrente di Ballando Con Le Stelle parla del proprio percorso nel programma di Raiuno tra possibilità e aspettative.
Noemi Bocchi si muove per i corridoi della Rai, all’interno degli studi di Saxa Rubra, con maggiore confidenza e un pizzico di scioltezza in più. La donna, precedentemente, era conosciuta soltanto come la nuova compagna di Francesco Totti. Milly Carlucci, portandola nel programma di Raiuno, vuole aiutarla a superare gli stereotipi. Bocchi può mostrare chi sta diventando, anche grazie alla vicinanza di Francesco Totti (una storia d’amore, quando è autentica, agevola ogni passo emotivo e professionale), senza però essere etichettata con un ruolo estremamente stereotipato. Lei è molto di più de “La fidanzata di…”.
I giorni e le settimane passate sulla pista da ballo e in diretta su Raiuno stanno mettendo alla prova una donna forte e caparbia che, nel mondo dello spettacolo, è entrata in punta di piedi per provare a uscire da protagonista. Bocchi, a tal proposito, viene intervistata da Andrea Delogu. La conduttrice radiofonica e televisiva, nel corso di Radio2 Red Carpet, affronta diverse tematiche e la chiacchierata con la concorrente dello show di Raiuno diventa stimolante: “Sono felice – ammette Noemi Bocchi – di essere a Ballando Con Le Stelle perchè mi permette di mostrare ciò che sono davvero senza essere condizionata”.
Noemi Bocchi e il percorso a Ballando Con Le Stelle
Sulla pista da ballo la donna riesce a esprimersi molto bene, quindi ogni esibizione è arricchita da ulteriori passi avanti. “Sono contenta che stia uscendo fuori la mia vera natura anche sul piano caratteriale”. Inevitabilmente, poi, si è finiti a parlare di Francesco Totti: “Stare con lui è sempre molto intenso e piacevole, mi ha supportato pienamente quando ho deciso di partecipare a Ballando Con Le Stelle”. Il riferimento della Delogu, poi, è alla gelosia: “All’inizio non si rendeva conto (Francesco Totti ndr) – ha commentato Noemi Bocchi – subito dopo si è reso conto di alcune cose che mostravano una leggera insofferenza da parte sua (ride ndr), ma è sempre tutto nella norma”.
La domanda di Andrea Delogu, poi, prende un’altra piega (sempre con garbo e attenzione) e riguarda l’evoluzione della storia con l’ex Capitano giallorosso: “Sono una ragazza forte e debole allo stesso tempo, la forza l’ho dovuta trovare per andare avanti, anche per i miei figli. Sto facendo questo anche per loro”. Il messaggio è chiaro: Bocchi con Totti ha trovato l’amore vero, questa relazione ha cambiato la sua vita. È arrivata, tuttavia, in una maniera non proprio semplice.
L’amore con Francesco Totti
Le loro vicende sono finite sui giornali e hanno dato adito a diversi retroscena tra indiscrezioni e verità: “Avrei voluto, in questi anni, che qualcuno chiedesse a me come stavano le cose, senza leggere sui giornali notizie false”, precisa Noemi Bocchi ai microfoni di Radio2. Quel capitolo ormai è archiviato, attualmente conta vivere appieno la pista da ballo e godersi un nuovo amore alla luce del sole. In attesa del prossimo passo a due. Sempre su Raiuno, grazie a Ballando Con Le Stelle. Forse, di stella, ne sta nascendo un’altra ma per esserne certi occorre aspettare la fine di questa edizione del talent show, tra novità, possibili imprevisti e qualche colpo di scena.