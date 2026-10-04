Noemi Bocchi a Ballando con le stelle: la prima voce pubblica dopo anni di racconti altrui

Noemi Bocchi, 38 anni, romana, compagna di Francesco Totti, è arrivata nel cast di Ballando con le stelle su Rai 1 e può raccontare se stessa.

Una scelta che pesa più di una semplice partecipazione televisiva: per la prima volta, dopo anni di racconti fatti da altri, a Ballando con le Stelle Noemi Bocchi prova a parlare con la propria voce.

In mezzo ci sono il gossip, le interviste altrui e il lungo strascico della separazione tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi.

Dal silenzio alla prima serata: il debutto in Rai cambia il racconto su Noemi Bocchi

Per molto tempo Noemi Bocchi è rimasta sullo sfondo, ma sempre presente, nel racconto pubblico sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Fotografata, nominata, inseguita dai settimanali. Ascoltata direttamente, quasi mai.

Il suo ingresso a Ballando con le stelle 2026, il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, segna quindi un passaggio diverso. Non solo televisivo. Anche personale. Finora di lei si conoscevano soprattutto pezzi sparsi: la vita a Roma, il passato da flower designer, il matrimonio con l’imprenditore Mario Caucci, i figli Sofia e Tommaso, la relazione con Totti diventata materia quotidiana per giornali e social. Adesso la scena cambia.

La pista di Rai 1 le dà uno spazio pubblico, con parole, tempi e immagini scelti da lei. O comunque più suoi di quanto sia accaduto fino a oggi.

Le parole in conferenza stampa: «Mi hanno descritta come il peggio del peggio»

Alla presentazione del programma, negli studi Rai di Roma, Noemi Bocchi ha parlato con misura. Ma il peso degli ultimi anni è venuto fuori tutto.

«Mi hanno raccontato come una persona brutta e marcia, il peggio del peggio», ha detto davanti ai giornalisti, spiegando di aver sofferto per descrizioni che, secondo lei, non le appartengono. Una frase secca, senza troppi giri.

Bocchi ha raccontato di essersi difesa evitando di leggere notizie e commenti, anche se «le cose arrivavano comunque», come succede quando una vicenda privata finisce dentro un circuito mediatico senza sosta.

Ha spiegato di aver scelto il silenzio per proteggere i figli e per non aggiungere altro rumore attorno alla famiglia allargata nata dopo la relazione con Francesco Totti. A Gente, in un’intervista realizzata sotto lo sguardo di Milly Carlucci, ha poi detto che Ballando arriva in un momento in cui sente il bisogno di mostrarsi per quella che è: «solare, semplice, umile», parole sue.

La televisione, ha ammesso, non era nei suoi piani. La chiamata di Carlucci, però, è arrivata quando quel silenzio cominciava a pesarle.

Tra Totti, Ilary Blasi e il peso del clamore: una vita privata diventata caso mediatico

Il quadro resta quello, ingombrante, della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una storia che dal 2022 ha riempito copertine, programmi tv, documentari e interviste. In mezzo, Noemi Bocchi è stata spesso indicata prima di tutto come la nuova compagna dell’ex numero 10 della Roma, ancora prima che come una persona con una storia propria.

Totti, nel memoir Oltre, ha raccontato alcuni passaggi della nuova relazione e le difficoltà iniziali negli equilibri familiari, compresa la reazione non semplice di alcuni figli. Bocchi, da parte sua, ha spiegato che la decisione di partecipare a Ballando con le stelle ha sorpreso anche il compagno: «È rimasto scioccato, non parlava», ha confidato a Gente. La preoccupazione, ha aggiunto, riguarda il clamore. Non il ballo in sé, ma tutto quello che può portarsi dietro: il confronto con Ilary Blasi, le fazioni sui social, il giudizio del pubblico, una curiosità che spesso supera il confine della vita privata.

«Per me non è stato facile vivere la quotidianità sotto la lente di ingrandimento», ha ammesso. Poche parole, ma bastano a chiarire il punto: per Bocchi la pista non è soltanto una gara. È un’esposizione.

L’ombra dell’ex marito Mario Caucci e la sfida di riscrivere la propria immagine

Nel racconto su Noemi Bocchi pesa anche il capitolo dell’ex marito Mario Caucci, imprenditore e dirigente sportivo romano, sposato dal 2011 al 2017. Dal matrimonio sono nati Sofia e Tommaso, rimasti sempre al centro della sua scelta di parlare poco e difendere, fin dove possibile, uno spazio privato. Negli anni Caucci ha rilasciato interviste molto dure, accusandola di ambizione e opportunismo.

Nel 2024, secondo quanto riportato dalla stampa, è stato condannato dal Tribunale di Roma a quattro anni dopo la denuncia dell’ex moglie per abusi e mancato pagamento del mantenimento. Bocchi, almeno finora, non ha trasformato quella vicenda in un tema televisivo.

Preferisce spostare l’attenzione su altro: la possibilità di farsi conoscere direttamente, senza lasciare che siano sempre altri a raccontarla. Milly Carlucci, parlando del suo ingresso nel cast, ha spiegato che ci sono personaggi diventati noti «senza che si sia conosciuto niente di loro» e che la curiosità, adesso, è vedere la persona oltre il pregiudizio.

È da qui che parte questa nuova esposizione pubblica: Noemi Bocchi a Ballando con le stelle non cancella ciò che è stato detto. Prova, però, a rimettere ordine. Con una voce sua.