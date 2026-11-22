L’attesa è sempre stata un valore fondamentale, spesso sottovalutato. Lo insegnano ai comici sin dai primi palcoscenici: una battuta è l’epilogo di qualcosa di molto più ampio, conta come arriva il pubblico a percepire quell’istante. Un pezzo comico è una scalata, arrivati in cima c’è l’ultimo atto che coincide con la chiosa finale in grado di suscitare ironia, stupore e goliardia. Oppure no. Chi è in grado di condurre, con l’arte della retorica, una platea dove vuole probabilmente ha già vinto.

Beppe Grillo, nello specifico, questo lo ha sempre fatto: quando riempiva teatri e calcava i palcoscenici televisivi più importanti d’Italia, non aveva bisogno di presentazioni. Bastava ascoltare il suo nome e cognome. Il pubblico accorreva in massa. A dirlo, tra gli altri, è stato Pippo Baudo. Non proprio uno qualunque. Il quale non immaginava l’evoluzione in ambito politico del performer, ma ne ha sempre riconosciuto le doti camaleontiche: Grillo cambia, si trasforma, spariglia le carte per rimanere sempre uguale.

I mille volti di Beppe Grillo

In politica lo abbiamo visto affermarsi a suon di Vaffa Day e comizi che mescolavano battute, promesse e talvolta anche qualche luogo comune. Dall’aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, al tutti a casa, fino all’elevato e un’uscita di scena plateale per lasciare il posto ad altri. Dai Cinque Stelle in poi è stata un’escalation di cose, fatti e propositi che non ha mai risparmiato agli affezionati. Grillo è così: se lo conosci non puoi evitarlo, tutti avrebbero voluto intervistarlo e parlarci ma si concede a pochi. Resta un tipo molto particolare, non puoi metterlo seduto a fare l’intervista canonica. O meglio: puoi provarci, ma sai benissimo – chiunque sia il conduttore incaricato – che non andrà così. Grillo è una personalità ancora in grado di dettare le regole del gioco, almeno in ambito comunicativo.

L’altro motivo per cui è difficile da catalogare e classificare riguarda la sua personalissima concezione di confronto: c’è stato un tempo in cui aveva fatto girare in Rete una sorta di onorario per chi avesse voluto averlo ospite in trasmissione. L’idea che si facesse pagare a peso d’oro le interviste ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, ma il noto comico ha sempre risposto che le sue non sarebbero state semplici chiacchierate: avrebbero garantito un determinato tasso di spettacolo tale da arrivare a chiunque, persino a coloro che si sarebbero trovati a calcolare l’Auditel. Percentuale che cambia, sensibilmente, nel momento in cui Grillo prende parola.

Opportunità e rischi del racconto televisivo

Infatti l’ufficialità del suo ritorno in televisione, a tre anni dall’ultima volta, ha già messo in allerta moltissimi. Cosa farà Grillo? La domanda resta e già solo con questo quesito vale una “scalata”, tornando all’importanza dell’attesa, che alimenta scenari, prospettive e curiosità. Il sale dello show e anche del marketing. Saper aspettare è vitale non solo per uno spettacolo, ma anche per un meccanismo mediatico che alimenta parte della stampa.

Mentre si contano le ore in attesa delle 19.30 – quando inizierà la nuova puntata di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio – gli esperti scrivono, immaginano, deducono e suppongono. Grillo riesce a far parlare di sé persino quando resta in silenzio. Skydance questo lo capisce benissimo, sa anche che avere il comico e fondatore del M5S in diretta comporta qualche rischio. Il problema, nello specifico, riguarda la recente intervista rilasciata dal figlio Ciro – condannato in primo grado a otto anni per violenza sessuale di gruppo – su Telenord. Parole che stridono, visto anche il periodo storico, con quanto stiamo vivendo nel Paese.

La forza delle parole

Il timore è che a pochi giorni dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 Novembre 2026) si possa dar vita a una sorta di arringa difensiva con Grillo capofila per cercare di giustificare il figlio e alcune frasi (per non parlare degli atteggiamenti) che hanno fatto storcere il naso a gran parte dell’opinione pubblica. Fazio, dal canto suo, ha ribadito: “Torna Beppe Grillo e sarà l’occasione per parlare di molte cose”. Tutto dipenderà dal modo in cui si sceglierà di farlo. Gli argomenti a disposizione sono molteplici, ma è sufficiente un istante per trasformare l’attesa in delusione collettiva. In televisione, così come nella vita, è impossibile e impensabile piacere a tutti. Rimane fondamentale, però, non lasciare spazio a eventuali messaggi inopportuni. Da chiunque arrivino.

Il ritorno in tv di @beppe_grillo: domenica a #CTCF sul Nove. pic.twitter.com/uPHXHD4SKl — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 18, 2026

Quindi Grillo è chiamato, sul piccolo schermo, a fare la differenza per l’ennesima volta. Non solo in termini di Share. L’ago della bilancia, però, passa anche dalla capacità di Fabio Fazio di condurre un confronto che non dia adito a concetti squalificanti e fuori luogo. Avere il celebre comico in trasmissione è un’opportunità più rara che unica, all’interno della quale però si celano anche determinati tranelli. Considerarli è un dovere, evitarli una necessità, se si vuole coltivare un determinato tipo di pubblico e forse acquisirne dell’altro.