Beppe Grillo ospite a Che Tempo Che Fa il 22 novembre 2026: l’indiscrezione de Il Foglio

Beppe Grillo ospite di Fabio Fazio. A lanciare la possibile anteprima è Claudio Cerasa, Direttore Responsabile de Il Foglio. L’ex comico e fondatore del M5S tornerebbe a CTCF dopo tre anni.

Che Tempo Che Fa è pronto a mettere a segno un’altra esclusiva. Fabio Fazio ha abituato il pubblico del canale Nove a sorprese importanti: da interpreti del cinema internazionale a esponenti della politica, stavolta in termini di presenza è stato fatto uno step ulteriore. Secondo Claudio Cerasa, Direttore de Il Foglio, Beppe Grillo sarà ospite del conduttore ligure domenica 22 novembre 2026 all’interno del celebre talk show.

Una novità che se confermata farebbe molto rumore. In primis perchè Grillo non è molto propenso a lasciarsi intervistare, in secundis perchè sceglie in maniera capillare i contesti dove raccontarsi. L’ultima volta che il fondatore del Movimento Cinque Stelle ed ex comico era stato in televisione correva l’anno 2023. Il programma era sempre Che Tempo Che Fa e l’interlocutore a cui rispondere era sempre Fazio. Sul piccolo schermo, volendo tornare indietro con la memoria, arriviamo al 2014.

Beppe Grillo ospite da Fabio Fazio

L’intervista, in quell’occasione, fu condotta da Bruno Vespa e la trasmissione di riferimento era Porta a Porta. L’artista ed ex referente politico della formazione da lui stesso creata ha sempre scelto di raccontarsi a piccole dosi. Ogni volta che torna in televisione c’è qualcosa di particolare da annunciare. Secondo Cerasa, in questo caso specifico, Grillo potrebbe annunciare la nascita di una nuova lista da presentare alle prossime elezioni politiche. Se così fosse, Fazio avrebbe l’esclusiva sulla rivelazione.

C’è dell’atro, ovvero la possibilità che Grillo non parli di politica attivamente ma fornisca una sua visione degli equilibri attuali in Italia. Anche in quel caso, se ne parlerebbe per giorni. Quindi la trasmissione sul Nove avrebbe messo a segno un’intervista molto particolare. Sul Web, rispetto al recente passato, ci è riuscito soltanto Fedez: il quale ha invitato Grillo al suo podcast Pulp, dove si è raccontato – tra carriera e qualche retroscena – senza filtri.

Il precedente sul Web

Il cantautore ha trasmesso la puntata, condotta insieme a Davide Marra, lo scorso 21 settembre 2026. Ancora disponibile su YouTube. Grillo è pronto a fare il passo successivo stando a Celata, tornare nelle case degli italiani in prima serata. Le premesse per cambiare gli equilibri (non solo di palinsesto) ci sono tutte.