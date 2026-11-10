Fiorello smentisce le indiscrezioni sul futuro: “Io non potrei mai fare Domenica In”. Cosa sta preparando lo showman

Rosario Fiorello al centro delle indiscrezioni di tele-mercato. La Rai guarda al futuro pensando allo showman di Augusta: Affari Italiani ha scritto recentemente che il mattatore siciliano sarebbe stato al centro di trattative per un possibile Varietà domenicale al posto di Mara Venier. Eventualità smentita dallo stesso performer nel corso de La Pennicanza: Fiorello ha scherzato dicendo che non potrebbe mai tornare a lavorare di domenica, lo ha già fatto in passato con Maurizio Costanzo.

Erano altri tempi e soprattutto era Buona Domenica: un formato completamente diverso che comunque richiedeva un grande impegno e sforzo. Non che lo showman negli anni si sia mai risparmiato, ma oggi vuole scegliere progetti che gli permettano una duttilità differente. “Se lavori la domenica – ha scherzato ancora l’artista – come giorno libero hai solo il lunedì. Non puoi neanche andarti a tagliare i capelli perchè i parrucchieri e barbieri sono chiusi”.

Fiorello non sostituirà Mara Venier

Una serie di battute hanno smorzato le voci sul nascere, ma la domanda resta: il futuro di Rosario Fiorello qual è? Anche questo il noto mattatore l’ha lasciato intendere in tempi non sospetti. La Pennicanza per lui ha rappresentato l’inizio di qualcosa, un percorso in grado di andare avanti con Biggio e assumere altre forme. Il Varietà radiofonico è iniziato in un modo, con un taglio prettamente radiofonico, e sta evolvendo settimana dopo settimana, stagione dopo stagione, anche grazie alle peculiarità della radiovisione. Ormai tutto è fluido e persino l’etere subisce la crossmedialità.

Nel caso di Fiorello possiamo dire che è un fattore di guadagno non solo in termini economici: Fiorello è ovunque, diventando il format di sè stesso. Radio, tv e forse anche social. Le sue dirette in piattaforma durante il programma sono argomento di conversazione e dibattito: si passa dalle videochiamate con i vip alle gag in diretta con chi gli scrive commenti e possibili rivelazioni. Dagli spoiler su Sanremo alle citazioni illustri sul gossip contemporaneo tra quello che legge grazie a Parpiglia (regolarmente citato in diretta) e ciò che apprende da altre fonti. Poi c’è l’Intelligenza Artificiale: Fiorello è l’unico con cui si può fare comicità e intrattenimento attraverso la tecnologia.

Nomade del Varietà

Il dispositivo diventa spalla comica per siparietti oltre ogni immaginazione. Al punto che questa tecnica è già stata esportata altrove: ha provato a rifarlo Fabio Fazio, con risultati profondamente differenti. Fiorello può permettersi determinate libertà perchè ha sempre osato prima degli altri, quindi spoiler sul suo conto non se ne possono fare. O li smentisce, oppure cambia prospettiva in tempo record. Come accaduto per il lancio della nuova stagione de La Pennicanza: doveva essere ancora nello studio di Bruno Vespa, ma una rivelazione da parte dello stesso cronista ha cambiato le carte in tavola. Allora lo showman siciliano si è inventato la diretta nello studio del Tg1.

Un Varietà lampo che ha fatto la storia della televisione. Fiorello, dunque, è difficile anticiparlo però si può interpretare – in maniera fedele – quello che afferma. Dato che qualche indizio lo lascia sempre: è sufficiente ascoltarlo per avere una cartina tornasole dei suoi progetti futuri. Insieme a Biggio ha annunciato che tornerà su Raiuno per un’altra idea innovativa, come accaduto per l’inizio della nuova edizione de La Pennicanza. Non ha detto dove, non ha detto quando: si è definito nomade del Varietà.

Outsider del piccolo schermo

Questo vuol dire che una collocazione, prima del tempo, è impossibile dargliela. Se l’avesse voluta non avrebbe scelto di fare lo showman. La sregolatezza, insieme a tanto talento, è sempre stata la sua cifra stilistica. In scena fa tutto e lo fa con stile, dunque cosa accadrà ancora non è dato saperlo. È possibile però trarre qualche conclusione attendibile, partendo da ciò che ha sempre fatto. Fiorello ama intrufolarsi negli studi televisivi altrui e può tornare a fare qualche sorpresa televisiva: lo ha fatto ai tempi del Fiorello Show, quando entrava di soppiatto negli altri format di Sky per promuovere la sua iniziativa, lo ha riproposto nel corso de Il più grande spettacolo dopo il weekend e potrebbe tornare a farlo oggi con una formula rinnovata.

*smentisce il rumore che lo vorrebbe al timone della prossima edizione di Domenica In*#Fiorello #LaPennicanza pic.twitter.com/LgKmE08oa9 — Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) November 9, 2026

Entra, stravolge la scena ed esce portando sorriso e buonumore. Una specie di Varietà a domicilio che potrebbe davvero modificare i canoni di una determinata parte dell’intrattenimento. Almeno in Italia, il cambiamento televisivo porta ancora il suo nome. Proprio perché forse, essendo nomade del Varietà, nessuno è stato ancora in grado di cogliere effettivamente cosa possa avere in mente. Fin quando manterrà questo mistero, avrà appeal su un pubblico che lo aspetta (e lo segue) dai tempi del Karaoke.