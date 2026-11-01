Su Tv8 il Natale arriva prima: il canale in chiaro di Sky fa partire la programmazione per le feste, l’offerta da non perdere sotto l’albero

Il mese di novembre apre le danze alle festività natalizie. Se vi sembra prematuro, la miglior risposta prova a darla Tv8: il canale in chiaro di Sky anticipa i tempi e sulla generalista comincia a mettere in onda la programmazione dedicata. Le festività per molti coincidono con lo stato d’animo, allora l’emittente inizia a preparare il terreno in una sorta di calendario dell’avvento televisivo che comincia il prossimo 2 novembre 2026 con un grande classico: “Appuntamento con l’amore Christmas”.

L’iniziativa, nella fattispecie, apre un ciclo di film e prodotti ben preciso che vedrà protagonisti della trama gli amori nati sotto l’albero. È previsto, dunque, un doppio appuntamento dal lunedì al venerdì alle 14.30 e alle 16.15. Ad aprire il ciclo di film è “Ricordati di te”, di Kevin Fair. Protagonista è Darcy, che mentre si reca al lavoro in bicicletta, si schianta contro Aidan, un giovane a passeggio con il suo cane. Mentre Aidan perde conoscenza e finisce in coma in ospedale, Darcy è profondamente scossa e porta in casa sua il cane, in attesa di restituirlo al proprietario. In tal modo, avrà la possibilità di conoscere tutti gli aspetti della vita di Aidan, rendendosi conto di come sia l’uomo dei suoi sogni.

Un calendario ricco di appuntamenti

Il palinsesto si adeguerà gradualmente alle settimane delle feste con una manovra di avvicinamento tra lungometraggi da scoprire e titoli già conosciuti, si parte dal pomeriggio fino ad arrivare in prima serata. Un calendario fitto di appuntamenti che servirà a far entrare il Natale nelle case degli appassionati con congruo anticipo. Sarà come avere un complice in più durante questi periodi di attesa, alla pari di un regalo inatteso sotto l’albero. Il Natale di Tv8 sarà ancora più ricco.