GialappaShow, secondo appuntamento della nuova stagione: Bianca Balti co-conduttrice accanto al Mago Forest

Il GialappaShow torna con un nuovo appuntamento. Bianca Balti sarà co-conduttrice della seconda puntata di stagione, Stefano Fresi, Laura Pausini, Sayf e Francesco Paolantoni ospiti d’eccezione.

Il GialappaShow torna con un secondo appuntamento da vivere appieno. La nuova stagione del programma è cominciata sotto i migliori auspici: il revival con Simona Ventura in veste di co-conduttrice ha catturato l’attenzione degli estimatori più legati al trio (ora duo) comico. In questi giorni la Gialappa’s Band è anche al cinema con il documentario diretto da Walter Veltroni, ma il piccolo schermo resta il palcoscenico dove è possibile fare nuove sperimentazioni.

La co-conduzione della seconda puntata di stagione è affidata a Bianca Balti: la modella condurrà lo show accanto al mago Forest tra battute e sketch condivisi. Tornano i soliti comici che si interfacceranno con la Gialappa’s Band tra commenti al vetriolo e frecciatine tutte da ridere: si comincia con Brenda Lodigiani, passando per Alessandro Betti fino a Giovanni Vernia. Spazio anche a tanti ospiti: attesa la presenza di Stefano Fresi, Laura Pausini e Sayf.

GialappaShow, nuova puntata con Bianca Balti alla co-conduzione

In aggiunta la sorpresa di un’altra vecchia conoscenza dei radioamatori con uno spiccato senso dell’umorismo: Francesco Paolantoni che torna al fianco dei Gialappi tra sorprese e qualche vecchia gag in grado di alimentare risate e malinconia. Inoltre Max Angioni, new entry del cast comico, imiterà per la prima volta Lele Adani. Il noto cronista è stato citato molto spesso durante gli scorsi Mondiali di Calcio per via delle sue telecronache.

Vedremo in che modo il celebre comico renderà giustizia a una parodia dalle aspettative piuttosto alte. La nuova puntata del GialappaShow sarà disponibile su Tv8 e in simulcast su SkyUno. Le puntate scorse della stagione sono disponibili anche nella sezione On Demand di Sky. Questo servizio è in esclusiva per gli abbonati alla PayTv. L’appuntamento settimanale invece è visibile in chiaro e su NowTv.

Autori e conduttori del programma

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Laura Bernin. La regia è di Andrea Fantonelli.