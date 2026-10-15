GialappaShow, torna Simona Ventura alla conduzione con il mago Forest: un’operazione nostalgia che funziona sempre

La Gialappa’s Band torna in prima serata su TV8, in simulcast su Sky Uno, e in streaming su Now con il GialappaShow. Lo spettacolo televisivo che mette in primo piano la comicità e le battute al limite del politicamente corretto. Gli autori del format non hanno mai cercato il consenso di nessuno e si muovono in un terreno frastagliato tra parodie eccellenti e commenti provocatori. Il mix resta perfetto, senza contare che il trio (ormai duo) di voci sarà presto al cinema con un documentario curato e diretto da Walter Veltroni. L’assurda storia della Gialappa’s Band è tratto dal libro Mai Dire Noi dove si raccontano curiosità e retroscena di una carriera florida e ricca di spunti.

Tutto è ancora in divenire perchè i noti commentatori non hanno proprio voglia di spegnere il loro entusiasmo. Sky gli ha dato la possibilità di coltivare un terreno in cui sono padroni e questa capacità di trovare sempre la chiave giusta per far ridere e sorridere non va sottovalutata. La collaborazione di Michele Foresta e un nutrito stuolo di comici, poi, è fondamentale. Infatti se c”è un pregio, fra i tanti, della Gialappa’s Band è proprio quello di scoprire, nel tempo, nuove leve e personalità con cui lavorare.

Gialappa’s Band in prima serata su Sky

Si veda Brenda Lodigiani, che ormai è una certezza del piccolo e grande schermo, così come Paola Cortellesi e Virginia Raffaele. Recentemente è possibile anche citare Giulia Vecchio o Stefano Rapone. Quest’ultimo non l’hanno scoperto loro, ma hanno saputo prenderlo dal mondo della stand-up e metterlo in un contesto televisivo senza snaturarlo.

Quindi, con questi stessi criteri, il 19 ottobre 2026 comincia una nuova edizione del GialappaShow. L’altra peculiarità del programma è quella di valorizzare la figura del co-conduttore o co-conduttrice: è toccato sia a uomini che donne affiancare Mister Forest. Il risultato è stato ugualmente deflagrante perchè la co-conduzione, con la Gialappa’s Band, è sempre inedita. Non è concepita la stasi; il partner, uomo o donna che sia, di Forest è chiamato a diventare spalla comica degli artisti che si alternano in scena. Oltre a essere pronto a resistere alle battute pungenti dei commentatori dall’alto.

Avanguardia e nostalgia: torna Simona Ventura

La Gialappa’s non perdona ed è proprio questo che piace al pubblico, i commenti salaci che pungolano chiunque senza eccezioni. Scegliere chi chiamare per ciascuna puntata dello show non è mai facile, ma c’è un criterio anche in questo. La Gialappa’s Band contatta solo persone che conosce e di cui si fida, per questo si sono alternati su Sky personaggi dello spettacolo che in larga parte hanno già lavorato con loro ai tempi dei vari Mai Dire. Lo ha fatto Elisabetta Canalis, poi è tornata Ellen Hidding, ha fatto una capatina (non solo in veste di co-co, ma anche di comica) Luciana Littizzetto e ora tocca a Simona Ventura.

Un’altra personalità che ha reso grande Mai Dire Gol con Claudio Lippi al fianco. Erano altri tempi, ma le voci della Gialappa’s Band già dispensavano avanguardia. Adesso i telespettatori si godranno un ritorno al futuro catodico con Simona Ventura pronta a divertirsi con amici di sempre che la supporteranno, ma coglieranno anche ogni occasione per prenderla bonariamente di mira. La nota conduttrice televisiva ha già dimostrato di stare al gioco e saper accettare anche qualsiasi tipo di provocazione senza trascendere. L’abbiamo vista a proprio agio anche nell’ultima edizione di Roast in Peace su Amazon Prime Video.

Il sapore del rendez-vous

Ora non resta altro che attendere il prossimo 19 ottobre 2026 per godere dell’ennesima operazione nostalgia che guarda al futuro. Con la Gialappa’s Band anche i rendez-vous hanno un sapore diverso perchè la parola d’ordine è una sola: osare, senza cullarsi sugli allori. Quindi l’appuntamento resta su TV8, in simulcast su Sky Uno, e in streaming su Now in prime time, ma nessuno si aspetterà di vedere cose già proposte. Ogni edizione di programma, con loro, ha l’aria di essere un nuovo debutto. Forse è proprio questo il segreto di un successo che non accenna a diminuire.