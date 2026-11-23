Grillo, negli studi di Che Tempo Che Fa, era atteso con curiosità e aspettativa. La stessa che è riuscito a creare in anni di carriera. Un limbo fatto di interesse e spunti da cogliere. Aggiungiamo anche il particolare (tutt’altro che trascurabile) dei 1095 giorni di assenza dal piccolo schermo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è sempre riuscito a farsi desiderare e soprattutto a far parlare di sè: un animale da palcoscenico per moltissimo tempo, successivamente ai palchi ha preferito le tribune politiche.

Quando si passa dalla satira alla politica, il rischio è quello di non riuscire più a stabilire un confine e risultare poco credibile in entrambi i campi. Grillo, nella fattispecie, ha sempre avuto una forza dalla sua parte: quella della comicità pungente. Non gli è mai interessato come colpire, eppure colpiva. Tutti allo stesso modo. Non ha mai risparmiato nessuno, anche quando gli avrebbero consigliato quali parole tenere e quali evitare all’interno dei suoi monologhi. Un tornado che, nel passato recente, faceva la differenza. Oggi, per molti, stride. È sufficiente guardare i commenti social durante la trasmissione di Fabio Fazio per capire che aria tira: gli utenti sono un mix perfetto tra sorpresa e imbarazzo. Trovare un apprezzamento nei confronti di Grillo diventa un’impresa.

Il ritorno a Che Tempo Che Fa

A questo punto la domanda è semplice: cos’è successo a Beppe Grillo? Prima era atteso e acclamato, ora risulta indigesto e pesante – per la maggior parte dei telespettatori – persino in una porzione di palinsesto relativamente ridotta. Giustificare tutto con il cambio di tempi ed epoche diverse sarebbe troppo facile, bisogna andare più in profondità. Una volta entrati all’interno della questione si scopriranno dettagli importanti. Quel che ha dato fastidio agli utenti, in generale, non è ciò che ha detto Grillo da Fazio. Il punto è come lo ha detto, in relazione anche alla differenza tra satira e propaganda. La satira è contro il potere e i potenti, sempre, a prescindere dalle conseguenze. La propaganda accompagna il potere.

Grillo, per buona parte della propria vita, ha attaccato la politica a suon di dialettica sferzante senza alcun tipo di remora. Le battute sui socialisti, le frecciatine a Berlusconi, i rimproveri a Romano Prodi. Faceva di tutto e non aveva paura di nulla. Questa sicumera lo ha portato a essere credibile, più di determinati politici, al punto che gli è venuta voglia di oltrepassare la barricata. La politica, dopo averla attaccata, ha cominciato a farla a suon di Vaffa. Tutti a casa, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, tabula rasa con il passato e la promessa di non diventare mai oggetto delle vecchie dinamiche partitiche. Il Movimento Cinque Stelle è la creatura di Grillo: l’antipolitica si fa sistema. Quindi il comico diviene, gioco forza, artefice di un destino – il suo e quello di chi si è fidato in tempi non sospetti – destinato a cambiare per sempre.

La fine di un’era

Gli eventi, poi, hanno portato il Movimento Cinque Stelle a diventare un partito in piena regola. Questo, a conti fatti, è il primo tradimento di Grillo verso la sua platea. Una promessa non mantenuta che dà adito a tutto il resto. Lo stesso comico e fondatore del Movimento, quando ha capito che la sua idea politica era diventata piatta e omologata (rispetto a quel che aveva in mente) si è fatto da parte cercando di riprendere in mano l’arte della satira.

La lezione unica (assai severa) è una soltanto: quando scegli di passare un confine, poi, non puoi più tornare indietro. È possibile in altri campi, forse, ma la satira non perdona. Se decidi di abbandonarla per entrare in politica, non puoi permetterti di cambiare idea in corso d’opera. Altrimenti le battute vengono scambiate per proclami. Arriviamo, dunque, al secondo motivo del “rigetto collettivo” – avvenuto sui social e non solo – della comicità di Grillo. I contenuti. Una battuta, di qualsiasi tipo, anche la più scomoda, per funzionare deve arrivare da colui (o colei) che quando parla non ha niente da perdere e soprattutto non possiede un secondo fine specifico.

La satira non ha bisogno di pulpiti

Il comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle, durante Che Tempo Che Fa, ha espresso chiaramente la volontà – qualora le vie legali glielo consentiranno – di riprendersi il Movimento per cambiarlo dall’interno. Una dichiarazione che evidenzia il desiderio di proseguire il proprio impegno politico. Dopo un simile annuncio, non è possibile pensare di tornare a dispensare battute al vetriolo sulla scena politica e l’attualità come se nulla fosse. La prerogativa dei satiri è quella di essere liberi, nel bene e nel male. Infatti, nello specifico, la satira va sempre difesa – anche se non rispecchia i gusti della platea – perché chi la esercita non appartiene ad alcun tipo di casta e mette la propria immagine a disposizione della platea. Coltivando fischi o applausi, a seconda delle reazioni. Grillo – a Che Tempo Che Fa – ha suscitato rabbia e imbarazzo, prima ancora che dissenso, perchè le sue battute risultavano spente e meno dure del previsto.

“Serve arrivare immediatamente alla gente con la tecnologia.” Beppe Grillo ripercorre le origini digitali del Movimento 5 Stelle e l’idea di democrazia dal basso, a Che Tempo Che Fa. pic.twitter.com/JMfC2qLdpZ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 22, 2026

I comici sono autorevoli quando non parlano da un pulpito, invece Grillo quel pulpito se lo è appena ricreato nel momento in cui ha chiarito di non aver chiuso con determinate velleità. Lasciare la porta della politica aperta è il terzo e ultimo motivo per cui la satira perde di rilevanza. Beppe Grillo, secondo molti, avrebbe esagerato nei contenuti proposti da Fazio. Un tempo tale irriverenza sarebbe stata perdonata perché a un artista si perdona tutto. Anche quando dice cose non condivisibili gode della qualifica di persona libera e, tuttalpiù, incassa qualche mugugno.

L’insofferenza degli ammiratori

Grillo, invece, ha cominciato a fare i conti con l’insofferenza di quelli che un tempo erano suoi ammiratori. Stimavano il comico, però. Questa figura ibrida che è diventato, forse, ha bisogno ancora di una collocazione precisa. Non si può essere referenti politici ed esponenti comici in maniera simultanea. Occorre fare una scelta e l’artista nato a Genova, probabilmente, non ha ancora deciso.