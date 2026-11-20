È lui o non è lui? Certo che è lui. Passano gli anni, ma il tormentone resta. Striscia La Notizia, al netto delle critiche e del dibattito, rimane una vetrina catodica che ha influenzato per molto tempo usi e costumi dell’Italia. Al centro del bancone più famoso della tv italiana c’erano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Una coppia televisiva che sembrava impossibile da dividere, invece gli eventi hanno dato vita persino a uno scenario che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato distopico. Striscia La Notizia è finita ai box, secondo Mediaset, prima che finisse in agonia.

Antonio Ricci ha cambiato la televisione italiana per un periodo, ora deve arrendersi all’evidenza che forse c’è bisogno di altro. La sua professionalità non è in discussione, resta una questione di idee a disposizione. Chi ne ha molte è proprio Ezio Greggio, conduttore per passione, attore per vocazione e produttore cinematografico per scelta. Uno che, appena è stato deciso di mandare Striscia La Notizia in soffitta, non si è perso d’animo. La sua agenda rimane fitta perchè non si è mai fatto bastare, neppure quando entrava nelle case degli italiani a pane e tapiri, soltanto la televisione.

Ezio Greggio tra cinema e teatro

Il cinema resta l’altro suo grande universo di riferimento. Infatti cura e gestisce personalmente il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: uno spazio dove si celebra la grande commedia nella settima arte, ma in cui si può anche parlare di cinema a 360 gradi. In questi giorni ha rilasciato un’intervista sulle pagine di Libero Magazine in cui rimarca, fra le altre cose, l’importanza di continuare a elevare un determinato tipo di racconto cinematografico: “La commedia gode di ottima salute. Quando escono film divertenti con belle storie, il botteghino risponde alla grande, segno che è un genere che non tramonta, a differenza di altri. Il Festival è nato proprio perché mancava un santuario, una cattedrale dove celebrare il genere più amato dal pubblico, e da allora la crescita è stata esponenziale”.

Insomma, Greggio si applica e si distingue, come ha sempre fatto perchè fermo – in termini lavorativi – non è proprio capace a stare. La sua volontà di rinnovarsi passa attraverso eventi e reti di conoscenze che aprono nuove porte. Come quelle del teatro, infatti è anche in tournée con lo spettacolo Una vita sullo schermo, performance in cui racconta i retroscena più importanti della sua carriera. Non solo quelli legati a Striscia La Notizia.

Antonio Ricci e un futuro (ancora) da decifrare

Una vera e propria rassegna su ciò che è stato in grado di costruire televisivamente in questi anni, ma la domanda resta: cosa succede dopo la chiusura del tg satirico più famoso d’Italia? La risposta è sempre niente, ma stavolta dietro c’è un mondo. Infatti Antonio Ricci ha accettato la decisione di Mediaset che, per il momento, non tocca La Ruota della Fortuna e solleva l’ex programma cult da ogni velleità, ma non è affatto rassegnato. Indiscrezioni confermerebbero che stia lavorando a nuovi progetti. È possibile togliere Antonio Ricci dalla tv, ma è altrettanto impensabile immaginare che la televisione abbandoni Antonio Ricci.

Nel senso che c’è sempre qualcosa da fare, persino quando sembra tutto fermo. Anzi, è proprio in certi momenti che si lavora più alacremente. Quando i riflettori son puntati altrove. Magari sempre con Greggio che, aspettando di capire cosa possa accadere in tv, rivela (sempre a Libero Magazine): “Sono e resto un uomo di Mediaset”. Questo vuol dire che le porte di Cologno Monzese per lui e Ricci non sono affatto chiuse. Si sta soltanto aspettando il momento opportuno per tornare.

Yuppies 3 e Sanremo

Quindi Greggio, per rimanere in tema, inganna l’attesa come può. Nella settima arte il lavoro è tanto e persino le ambizioni non mancano: c’è Yuppies 3 che resta un sogno da realizzare. “Lo farei immediatamente, ma occorre cambiare e studiare un copione diverso. Dopo tutti questi anni – ammette – è impensabile riproporre gli stessi racconti”. Poi una parentesi su Sanremo: “Quando mi hanno offerto il Festival in passato ho rifiutato, a Striscia gli facevamo spesso le pulci e quindi non avrei mai potuto accettare un incarico del genere. Ora ci penserei dato che non conduco più il tg satirico”.

Un appunto, a dimostrazione del suo spirito di osservazione e studio: “De Martino – conclude – si merita tutto il successo che ha. È un grande professionista”. Il vero riconosce il vero. Quindi, tra un Festival e una piesse teatrale, Ezio Greggio guarda la televisione da spettatore e attende la nuova ribalta sul piccolo schermo. I progetti sono ancora top secret, ma potrebbe anche darsi che questa “pausa di riflessione” catodica gli abbia dato stimoli inediti in grado di aprire a suggestioni da scoprire. Emotivamente e professionalmente. Chi, dopo la fine di Striscia La Notizia, lo immaginava già “in pensione” dovrà ricredersi: la sua carriera è appena (ri)cominciata.