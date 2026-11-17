Emily in Paris arriva all’ultimo capitolo. Un finale atteso che apre la possibilità a una chiosa definitiva di una serie che, nel corso delle diverse stagioni, ha dato tanto agli affezionati ma ancor più agli addetti ai lavori. È sufficiente guardare la crescita, non soltanto in termini di fama, di Lily Collins e tutto l’universo che si porta dietro. Il personaggio di Emily l’ha resa iconica, anche appetibile per sponsor di vario genere. Basti pensare che gli abiti di scena, per la prima volta, vengono esposti in una mostra.

Onore e onere che in passato è toccato solo a simboli delle saghe cinematografiche più amate: dal tenente Colombo al commissario Maigret, fino ad arrivare a Wonder Woman e – facendo capolino in Italia – a Salvo Montalbano. Commissario televisivo i cui luoghi simbolo sono diventati oggetto di un tour nella Sicilia più conosciuta dai turisti, anche grazie alle avventure con sede a Vigata. Gli abiti di scena, poi, sono custoditi in teche visitabili nel corso delle singole esposizioni.

Emily in Paris, un finale da ricordare

Tornando a Emily in Paris, invece, è il primo modello seriale contemporaneo che viene adottato anche per altri scopi. Questo la dice lunga sulla longevità di un personaggio, con relativa trama, che nel cuore degli affezionati non morirà mai. Netflix, al contrario, sta seriamente valutando di chiudere i battenti. Esaurire le linee narrative della serie, tuttavia, impone una conclusione degna di questi anni d’oro. Qualcosa che resti per sempre, un finale da ricordare. Tanto quanto lo sono state, per moltissimi, le singole stagioni.

Una storia d’amore, ma anche di vita vissuta che ha abbracciato generazioni di giovani. Il concetto di commedia romantica con vista sul viaggio: on the road non vuol dire necessariamente divagazione scenica. Anzi, ogni ambiente conserva le proprie peculiarità, in grado di arricchire tutti coloro che arrivano a farne parte. Inclusa Emily. La stagione precedente era finita con la giovane pronta a imbattersi in una nuova avventura: Emily si era trasferita in Italia per ragioni di lavoro.

Dall’Italia alla Grecia

La ragazza aveva iniziato una relazione profonda e intensa con Marcello, l’uomo che sembrava offrirle una stabilità rassicurante. Questa certezza, con il passare del tempo, si è rivelata eccessivamente ripetitiva e in parte noiosa. Al punto da mettere in evidenza l’inadeguatezza di Emily, desiderosa di altro. Tornare a vivere una passione più adrenalinica. La giovane intende fuggire dalla monotonia della routine senza rinunciare alle proprie possibilità professionali. Il finale della scorsa stagione si è chiuso con Marcello che invita Emily ad entrare in pianta stabile nella sua vita, dopo aver ottenuto il controllo dell’azienda di famiglia e l’agognato riconoscimento della madre.

Sembrava tutto risolto, ma la giovane donna ha scelto un’altra strada. Quella che porta a Gabriel. Il passato che ritorna proponendole una nuova avventura alla volta della Grecia. Emily accetta salutando un altro suo legame importante in nome di nuovi territori e altrettante vicende tutte da scoprire. Il capitolo successivo, il sesto e ultimo, della serie prenderà forma a partire dal 24 dicembre 2026. Una vigilia di Natale speciale per gli abbonati Netflix. Sin dalle prime battute si capirà se l’addio alle linee narrative sarà definitivo o solo parziale.

Emily sotto l’albero di Natale

Quel che è certo è che Collins voglia molto bene al suo personaggio, ma ora è tempo di cercare altro. Quindi la sesta stagione potrebbe essere un’ottima occasione per salutare Emily, o quantomeno metterla in stand-by. L’ultima parola ce l’hanno gli affezionati: se la serie andrà come sperato, allora la produzione dovrà riflettere bene prima di chiudere un prodotto così remunerativo. Ogni cosa ha un inizio e una fine, tranne quando nel mezzo ci sono guadagni da capogiro. In tal caso, il viaggio continua. La prossima fermata di Emily in Paris, per il momento, è sotto l’albero di Natale.