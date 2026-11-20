I Jalisse tornano a Sanremo (forse) e rappresentano lo specchio di un’Italia televisiva e cinematografica alla costante ricerca dei revival come antidoto alla paura del futuro. Il telecomando è la nostra nuova coperta di Linus.

I Jalisse tornano a Sanremo? Siamo ancora nel campo degli interrogativi anche se qualcuno, Gabriele Parpiglia in primis, dà per certa la partecipazione della coppia artistica alla kermesse canora. I due avrebbero portato un brano che ha avuto la capacità di sorprendere De Martino, questo si racconta in attesa della conferma ufficiale. Il duo canoro torna all’Ariston dopo trent’anni e una miriade di no raccolti. Costanti aggiornamenti che culminavano sempre con un arrivederci all’anno prossimo. Oggi è già domani, cantava Lucio Battisti, ma era un altro brano. La sostanza, però, è la stessa.

Il futuro che ci apprestiamo a vivere, in televisione, è pieno di revival e remake. Come se volessimo rimanere intrappolati in una dimensione per evitare di capire cosa ci aspetta. Nota a margine: se i Jalisse torneranno a Sanremo sarà ugualmente un evento e una possibilità per loro dopo aver ricevuto tante porte in faccia. La volontà paga, così come la tenacia. Il punto, però, è un altro. Sono anni che, televisivamente e cinematograficamente, nessuno rischia più. È molto raro vedere in televisione e al cinema qualcosa di effettivamente originale. La retorica del si stava meglio quando si stava peggio non regge più, neppure aggrapparsi a quel “era meglio prima” detto timidamente.

Intrappolati nel passato

L’Italia – a livello artistico, almeno in ambito mainstream – è ancora intrappolata nella dimensione degli anni Novanta. Forse, se ci mettiamo a ragionare davvero, arriviamo ai primi anni del Duemila. Poi è stata una costante riproposizione, in salse diverse, di quanto abbiamo già visto nel recente passato. Basti pensare che Stefano De Martino è arrivato a Sanremo dopo il crescente successo di un format come Affari Tuoi. La trasmissione ha ventitré anni. Più di due decadi in mezzo ai pacchi, allo scavicchi ma non apra, ai soldi sicuri, ai pacchi blu. Alla Lotteria Italia il 6 gennaio dentro il pacco d’oro. Ventitré anni di queste cose, sempre alla stessa ora, sempre allo stesso modo.

Possiamo dire che il format nel tempo è stato, leggermente, rinnovato. In termini di meccanismo e dinamiche, però, siamo fermi allo stesso punto. Parlare di Raiuno sarebbe miope, allora allarghiamo il campo: Canale 5 nel 2027 riproporrà Ciao Darwin. Un format che ha ventotto anni. Di decadi, stavolta, arriviamo a sfiorarne tre. Dopo quasi trent’anni siamo ancora qui a parlare di cilindroni, di viaggio nel tempo, di “Italianiiii, popolo di eroi!”, di Madre Natura, della prova di coraggio e del défilé a chiusura di puntata. Non cincischi, vada! Vada! Verrebbe da dirlo, alla maniera di Bonolis, guardando la tv.

Un eterno revival

Il palinsesto è intriso di remake e revival. I Cesaroni, La Ruota della Fortuna, Passaparola, Ok il prezzo è giusto, Affari Tuoi, Ballando Con Le Stelle. Tutti formati che hanno minimo vent’anni. Ventuno, volendo ragionare per eccesso. Un piccolo schermo intrappolato nei primi anni del Duemila, che invece di andare avanti con idee, creazioni e possibilità resta fermo e fedele a sè stesso. Il medesimo orizzonte con una spruzzata di futuro (non profumo, ci mancherebbe) per corrispondenza.

Lo stesso vale per il cinema: abbiamo atteso il sequel de Il Diavolo veste Prada come panacea di ogni male per poi restare delusi. O meglio: soddisfatti parzialmente, perché nulla sarà mai come la prima versione. Vale per i film e continua a valere anche per i programmi tv. In Italia, tuttavia, c’è una predilezione per restare sempre allo stesso punto. Quasi come se fossimo al cospetto di un eterno gioco dell’oca dove ripassare dalla stessa casella è un obbligo da scontare.

Paura del futuro

Lo Stivale è il Paese in cui si parla spesso di abbandonare la comfort zone, sperimentare, lanciarsi e aprire la mente a nuove esperienze. Poi, però, concretamente, attuare tali principi costa fatica e mette paura. Ecco perchè ci ritroviamo a festeggiare anzitempo il probabile ritorno dei Jalisse a Sanremo. Nei fiumi di parole siamo intrappolati anche noi, evitiamo di andare avanti rimpiangendo un passato che non esiste più.

Usiamo la televisione per restare attaccati a qualcosa che, per quanto può essere interessante, non sarà mai più uguale alla prima visione. Andare oltre, però, significherebbe liberare la nostra mente e predisporci per un futuro che al momento regala solo paure (mediaticamente parlando): attacchi hacker, guerra ibrida, Intelligenza Artificiale spesso demonizzata e usata come deterrente verso un progresso che potrebbe ridefinire i confini del lavoro e della vita privata.

Il telecomando come scudo

Non siamo ancora pronti per tutto questo, metabolizzarlo richiede una forza d’animo che – per quanto possiamo millantare di avere – ancora non esiste. Allora ben vengano i Jalisse a Sanremo, i pacchi alla sera, Ciao Darwin nel prime time. Speriamo nel ritorno de Il Medico in Famiglia e divertiamoci nuovamente a colpi di Passaparola e Ok il prezzo è giusto! Almeno per qualche ora rimarremo convinti del fatto di vivere un tempo in cui nulla sembra sovrastarci. Fin quando teniamo il telecomando in mano.