Gabriele Parpiglia ha anticipato su QN che i Jalisse torneranno in gara al Festival di Sanremo. Se la notizia dovesse essere confermata a dicembre 2026, De Martino avrà davvero cambiato la storia recente della kermesse canora.

Dai fiumi di parole ai fatti. Stefano De Martino riporterà i Jalisse a Sanremo dopo 30 anni. La celebre coppia di cantanti, nel passato recente, si è distinta per aver ricevuto molti no. Al punto che, ogni edizione, faceva una sorta di contro annuncio social in cui sottolineava di non essere presente all’Ariston. Dalle parti di Sanremo ce li ha portati soltanto Fiorello in un siparietto all’interno del DopoFestival. Oggi Gabriele Parpiglia, su QN, è in grado di anticipare il ritorno dei Jalisse all’interno della kermesse canora.

Un vero e proprio evento che, se confermato ufficialmente, garantirà davvero una rottura con la tradizione del passato recente. Trent’anni non sono uno scherzo. Sanremo ha sempre avuto i suoi retroscena e alcuni tabù: uno di questi ha riguardato proprio i Jalisse che, per qualche motivo mai chiarito effettivamente, nella Città dei Fiori non hanno più messo piede. Se non per turismo personale. Loro, però, vogliono tornare da protagonisti.

I Jalisse di nuovo in gara al Festival di Sanremo

Oggi De Martino potrebbe dargliene atto. Lo spoiler pubblicato a mezzo stampa apre il dibattito. Questo, secondo il neo Direttore Artistico, sarà un Festival punk e pieno di sorprese. “Ci saranno tanti big sconosciuti, ma con canzoni da urlo”, ha dichiarato il conduttore della kermesse canora alla Milano Music Week. I Jalisse sono noti, ma per loro sarà – in qualche maniera – come se fosse un nuovo esordio. A chi parla di passi falsi di De Martino, soprattutto dopo l’annuncio dei The Jackal come conduttori del PrimaFestival, lui risponde con i fatti. Andando controcorrente.

I Jalisse avevano una sorta di “maledizione”, questo dice la tradizione, DM è pronto a scacciarla. Basta un sì per alimentare molto altro. Effettivamente la strada maestra per la rivoluzione sembra essere proprio questa: il Direttore Artistico partenopeo non ha mai nascosto di voler fare un Festival inedito sotto tanti punti di vista. Quindi, se torna la sigla di Pippo Baudo, perchè Sanremo è Sanremo, possono farlo anche i Jalisse. A patto che non si cullino sugli allori. Servirà una canzone davvero speciale.

La conferma ufficiale a Sarà Sanremo

La coppia di artisti non si espone, anche perchè si tratta – al momento – soltanto di un’indiscrezione. Se confermata o meno, lo scopriremo il prossimo 11 dicembre 2026. Sarà Sanremo, questo De Martino lo ha confermato, vedrà non solo il vincitore delle nuove proposte ma anche la rassegna ufficiale del cast di cantanti in gara. I big si presenteranno con il titolo della canzone che porteranno sul palco dell’Ariston.

Qualche indizio già trapela, ufficialmente sappiamo che Arisa non è stata confermata. De Martino l’ha avvisata di non essere stata selezionata per la gara canora, il resto sono tutte voci e indiscrezioni. I Jalisse, però, hanno un peso diverso. Così come chi ha dato la notizia: Parpiglia, sugli scoop Sanremesi, è sempre andato sul sicuro. Quindi se effettivamente i Jalisse torneranno a Sanremo, De Martino avrà davvero cambiato il Festival. Scendere a patti con i tabù significa, effettivamente, chiudere i conti con il passato per aprire a un futuro tutto da scoprire.