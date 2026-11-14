Sarà Sanremo elimina lo storytelling social con le reazioni dei cantanti in gara: un primo passo verso il futuro

Stefano De Martino ha annunciato che i big in gara a Sanremo 2027 saranno svelati il prossimo 11 dicembre 2026 con un format dedicato dal titolo evocativo. Sarà Sanremo. Una prima grande novità, infatti, è quella di non passare per il Tg1 con la consueta lista di big in gara da annunciare. Lo ha fatto Carlo Conti e prima ancora Amadeus.

Ecco perché De Martino cambia strada: il telegiornale del Servizio Pubblico accompagnerà Sanremo durante le serate della kermesse come di consueto, ma gli annunci fondamentali – come il cast di cantanti – avranno uno sviluppo leggermente differente dal passato. Sarà Sanremo non verrà, infatti, utilizzato esclusivamente per capire chi si unirà ai big fra le nuove proposte. Lo svelamento del cast integrale toglie dal gioco un altro fattore che, nelle scorse edizioni della kermesse canora, eravamo soliti ritrovare.

Sarà Sanremo per annunciare i big del Festival

Le reaction social dei cantanti in gara. Tutta quella sfilza di video che gli artisti erano abituati a pubblicare durante il telegiornale, subito dopo l’elenco del Direttore Artistico designato, per mostrare le reazioni dopo aver scoperto di rientrare fra i partecipanti al Festival della Canzone Italiana. De Martino farà una trasmissione in diretta dove chiamerà uno ad uno i big coinvolti. In maniera tale che tutto si consumi all’istante. Magari sui social gli artisti metteranno post dedicati, ma si dovrà fare a meno di quegli estratti di “vita vissuta” che hanno accompagnato gli annunci delle scorse edizioni.

Questo può essere un primo passo verso il futuro: il Festival di De Martino avrà una forte componente legata alle piattaforme, ma viene favorito un utilizzo più consapevole del mezzo. La diretta tv si intreccia con le necessità dei singoli e sui social compariranno estratti della trasmissione. Sarà Sanremo, dunque, sarà anche social. Senza lasciare spazio ad altre risorse. Successivamente ogni big curerà il proprio profilo ufficiale come crede, ma il contenitore narrativo – legato ai big in gara e ai giovani – sarà soltanto uno. Asciugare una liturgia importante per dare ancora più risalto ai momenti chiave.

La comunicazione social

De Martino ha chiarito che vorrebbe scrivere un Sanremo a sua immagine e somiglianza. Finora ci sta riuscendo, mostrando attenzione ai dettagli e cura di ogni particolare. Anche la collaborazione di Mariasole Pollio è da intendere in senso generazionale: un’esponente della generazione che usa maggiormente i social prestata al palco televisivo. Interprete, ma soprattutto incline all’utilizzo di piattaforme.

Lei sarà sul palco proprio per dimostrare che essere social non significa abusare del racconto per immagini senza criterio. Questa cernita mediatica, lontana dall’ipertrofia, è in grado di restituire un appeal diverso. Presenza, senza sovraesposizione e lontano da qualsiasi sovrastruttura.

Un codice condiviso

Questo il codice comunicativo condiviso per l’edizione del 2027. Aspettando il prossimo 11 dicembre 2026, prima tappa di una tabella di marcia lunga e cadenzata con lo sguardo verso un avvenire pregno di novità e qualche conferma. Sanremo è Sanremo anche (e soprattutto) per questo.