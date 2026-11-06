Stefano De Martino annuncia il “ControFestival”: come rinnovare con un grande classico

Stefano De Martino arriva nelle case degli italiani con un altro annuncio Sanremese. Dopo aver rivelato la presenza dei The Jackal al PrimaFestival con un video social, il neo Direttore Artistico della kermesse canora replica con una comunicazione in stile giornalistico. De Martino diventa cronista per un attimo e prende le mosse dalla “scuola” TG1 per annunciare il ControFestival. La novità che manda idealmente in pensione il DopoFestival.

La funzione del format sarà la stessa degli anni scorsi: intrattenere i telespettatori al termine di ogni serata della kermesse canora, stavolta però non ci saranno soltanto interviste ai protagonisti della gara e rivelazioni di presunti o effettivi retroscena: arriverà un vero e proprio commento irriverente delle varie fasi del concorso canoro. Chi poteva condurre un contenuto simile? La Gialappa’s Band. Il duo comico sarà la voce più sferzante della manifestazione.

De Martino alle prese con il “ControFestival”

Loro racconteranno il Festival sotto un’altra luce. Risate, umorismo pungente e spazio anche a qualche stoccata. Si comincia già con l’annuncio in stile Mai Dire Gol: citofono e commento sarcastico nei confronti di chi gli ha dato fiducia. Il Direttore Artistico sta al gioco dei comici ridendo all’impazzata. Testimonianza del fatto che il Festival di Sanremo, prima ancora di cominciare, profuma già di nuovo. Tante situazioni da valutare, altre ancora da stabilire, ma le prime scelte di De Martino si rivelano quantomeno interessanti. Il Direttore Artistico si affida a due gruppi artistici diversi, ma complementari.

I The Jackal e la Gialappa’s Band vengono da due mondi opposti, ma portano con sè numerosi affezionati che non hanno mai smesso di seguirli negli anni. Tutte porzioni di pubblico che si sintonizzeranno su Raiuno prima e dopo il Festival della Canzone Italiana. Durante la manifestazione, invece, deve pensarci De Martino ad avere una marcia in più. Per questo il cast dei big in gara sarà atteso da moltissimi estimatori, un altro indizio chiaro per capire che Festival sarà.

La Gialappa’s Band torna all’Ariston

Intanto le prime comunicazioni ufficiali lasciano intendere che vedremo un formato rinnovato senza rinunciare ai grandi classici. Un viatico che, nel recente passato, ha portato bene. La Gialappa’s Band faceva le incursioni a Sanremo ai tempi di Baudo, ora le cose sono leggermente cambiate. Il loro umorismo, però, è rimasto lo stesso. Proprio su questo punta De Martino per sparigliare le carte. C’era chi si aspettava un DopoFestival in stile Bar Stella. La Gialappa’s Band invece darà vita a un ControFestival tutto da scoprire. Se De Martino voleva spiazzare l’opinione pubblica, fino a questo momento, la missione sembra essere compiuta.