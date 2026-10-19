Sanremo 2027, The Jackal alla conduzione del PrimaFestival: trattative in corso, il settimanale Chi svela i retroscena

Sanremo 2027 prende forma. Stefano De Martino è nel pieno dell’organizzazione della kermesse canora. Il conduttore e Direttore Artistico della prossima edizione sta ascoltando le proposte di brani da mandare in gara, ma tra big e giovanissimi il lavoro da fare è tanto. Non è l’unica priorità, malgrado il Festival della Canzone Italiana debba avere le canzoni in prima linea. C’è anche un altro tipo di meccanismo da agevolare, quello che porta allo spettacolo.

La manifestazione è una vetrina anche per quanto concerne il glamour e le tendenze di un intero Paese. Considerando poi che Sanremo è uno dei pochi formati televisivi italiani che andrà anche in Eurovisione. Dunque in quei giorni di febbraio 2027, precisamente dal 16 al 20, gli occhi del panorama internazionale saranno puntati sull’Italia. Giusto per non mettere ansia a Stefano De Martino. Quello che c’è in gioco il volto di punta dell’attuale corso della Rai lo sa benissimo, per questo sta mettendo a punto una macchina televisiva perfetta.

The Jackal a Sanremo 2027: si può fare

Ci saranno, come nelle migliori tradizioni della kermesse, gli imprevisti ma De Martino vuole cercare di contenere anche quelli. Allora tenta la carta della lungimiranza. Arrivando prima delle possibili indiscrezioni. Se vige ancora il massimo riserbo su chi saranno i co-conduttori, le co-conduttrici, non si sa bene ancora quali ospiti saliranno sul palco dell’Ariston, forse qualcosa in più si può dire su tutto quello che avverrà prima dell’inizio dello show. Solitamente in questi anni a preparare il terreno per ogni serata della kermesse ci ha pensato il PrimaFestival.

Un programma che ha il compito di mettere in fila le ultime notizie che precedono l’avvio di ciascuna serata di Sanremo. Una sorta di recap istantaneo per immergere lo spettatore nell’atmosfera Sanremese, sebbene tg e giornali in quei giorni non parleranno d’altro. Meius abundare quam deficere solevano dire i latini. De Martino ha finito le scuole da qualche anno, ma sa benissimo cosa vuol dire. Soprattutto in televisione. Meglio un contenuto dedicato in più che uno in meno. Quindi il PrimaFestival s’ha da fare.

De Martino e l’idea PrimaFestival

Il punto è: con chi? Per cercare di capirlo bisogna andare indietro di qualche mese, a luglio scorso il conduttore e Direttore Artistico della kermesse aveva siglato il patto di Ancona con Gabriele Vagnato. Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, Vagnato aveva fatto ironicamente firmare un accordo a De Martino in cui diceva che avrebbe considerato il giovane content creator per un’eventuale conduzione dello slot televisivo. Tradotto ancora meglio: il PrimaFestival poteva essere suo.

Questo a grandi linee, perchè vigeva – in quel contesto – una massiccia dose d’ironia. Stefano De Martino a Vagnato, però, ci sta pensando davvero. Non è, tuttavia, l’unico nome sulla lista. L’altro nome forte – e lo rivela il settimanale Chi – resta quello dei The Jackal. Il collettivo partenopeo di attori e content creator è ormai una certezza sul Web e in televisione è riuscito persino a costruirsi uno spazio rilevante. L’ultimo esperimento in tal senso è stato il programma: “Stasera al letto tardi” che doveva essere un omaggio a Chi ha incastrato Peter Pan?, programma che fece la fortuna alle soglie del Duemila su Canale 5 con Paolo Bonolis. In Rai, recentemente, le cose non sono andate altrettanto bene. Il programma è stato carino, ma gli ascolti hanno premiato i The Jackal solo parzialmente.

Trattative in corso

Tornando a Sanremo, loro sono a disposizione. I The Jackal, nel corso degli anni, hanno realizzato diverse incursioni – sempre a mezzo social – durante la kermesse canora. Dai video con Vessicchio alle scommesse bonarie con i cantanti in gara. L’ultima “follia” in ordine di tempo è stata l’invasione di palco di Gianluca Fru per accompagnare, con una coreografia improvvisata, Tu con chi fai l’amore dei The Kolors. Arriviamo, quindi, al rapporto attuale con De Martino: c’è una stima professionale condivisa. Per questo il settimanale Chi determina con assoluta veridicità (ovvero senza timore di smentita) che ci sarebbero delle trattative in corso. Resta il condizionale soltanto perché manca l’annuncio definitivo.

Inoltre Aurora Leone, facente parte dei The Jackal, lo scorso anno ha condotto il DopoFestival con Nicola Savino. Altro fattore che lascia pensare quanto De Martino voglia far fare ai colleghi uno step ulteriore. Loro a Sanremo 2027 torneranno comunque, il Direttore Artistico della kermesse vuole liberarli – metaforicamente – dal ruolo di outsider per dargli una collocazione precisa. Le prossime settimane saranno determinanti per capire se le trattative sono pronte per essere chiuse oppure siamo ancora in alto mare e c’è bisogno ancora di qualche giorno di tempo. Sicuramente il nome The Jackal risuonerà nella Città dei Fiori. Si tratta solo di capire in quale veste.