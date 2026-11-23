I 6 artisti che si contenderanno la finale a Sarà Sanremo sono stati selezionati, non mancano i dubbi sulla votazione finale: un editoriale di All Music Italia solleva alcune domande che potrebbero alimentare polemiche e retroscena.

Sanremo Giovani, chi sono i 6 finalisti tra aspettative e polemiche: i dubbi di All Music Italia sulla votazione finale

Sanremo 77, il conto alla rovescia verso l’inizio della nuova edizione della kermesse canora procede spedito. Ci sono già i primi verdetti: si comincia dalla lista dei finalisti tra i giovani, quest’anno le nuove proposte hanno un ruolo fondamentale. Non è prevista una categoria autonoma, come avveniva nelle scorse edizioni, Stefano De Martino ha deciso che i giovani artisti di Sanremo si contenderanno un posto nella gara dei big.

Il Direttore Artistico partenopeo ha già scelto 23 artisti che parteciperanno alla kermesse, di cui verranno annunciati i nomi il prossimo 11 dicembre 2026 con un evento dedicato dal titolo Sarà Sanremo. In questa occasione 6 finalisti, selezionati fra le nuove proposte, si sfideranno per andare a occupare l’ultima casella disponibile tra i big. Quindi il vincitore di Sanremo Giovani sarà presente al Teatro Ariston per giocarsi una chance di vittoria con i “veterani”: De Martino ha pensato fosse giusto considerare le nuove proposte come elementi validi da poter mettere in risalto con un ulteriore concorso.

Aspettando Sarà Sanremo

Il quale permetterà a uno dei finalisti di emergere anche dopo Sanremo. A tal proposito i 6 artisti selezionati per l’ultimo atto di Sarà Sanremo sono così composti: tre provenienti da Sanremo Giovani, tre provenienti da Area Sanremo. Qual è la differenza? Il primo è un concorso Rai che deriva da un bando ufficiale. Gli artisti e le artiste interessati presentano le proprie candidature alla Televisione Pubblica, successivamente una commissione ascolta i brani proposti e seleziona i concorrenti, si arriva a una prima fase di 15 artisti. Al termine di ulteriori audizioni, rigorosamente live, tre profili arrivano alla finale.

Il secondo, invece, è un concorso parallelo. Distinto da quello televisivo proposto dalla Rai. Area Sanremo, nello specifico, è organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Anche in questo caso c’è un percorso di arrivo alla finale molto simile a quello della Rai, che prevede selezioni dal vivo e valutazioni da parte di una commissione specifica. Due metodi di valutazione ugualmente attesi e attendibili. Dunque, i tre finalisti di Sanremo Giovani sono Florinda, Petit e Santamarea. Area Sanremo, invece, propone: Lens, Nausica e l’inganno e Primogenito.

I dubbi sulla selezione finale

Sei professionisti che proveranno ad arrivare tra i big in gara all’Ariston di Sanremo dal 16 al 20 febbraio 2027. Ne rimarrà uno solo, per citare un grande classico del cinema. Il responso ufficiale a dicembre 2026, ma prima non potevano mancare le polemiche. Lo ha specificato De Martino: un Festival senza polemiche non sarebbe all’altezza della sua storia. Infatti le rimostranze sui verdetti non mancano, arrivano a mezzo stampa da parte di All Music Italia. L’autore del pezzo giornalistico è Massimiliano Longo, Direttore Editoriale della testata musicale.

6 finalisti, ma soltanto per uno di loro sarà Sanremo 👉 https://t.co/Vtkz2KqDef Lo scopriremo venerdì 11 dicembre in prima serata su Rai1, RaiPlay e Radio2#SaràSanremo #Sanremo2027 #Sanremo77 pic.twitter.com/0xTkVrjRwZ — Festival di Sanremo (@SanremoRai) November 22, 2026

Il titolo del pezzo non lascia dubbi: “Lettera aperta alla Rai e a Stefano De Martino: chi ha votato a Sanremo Giovani 2026?”. La domanda sorge spontanea, così come l’approfondimento in merito, e comincia a maturare da un giorno specifico: il 21 novembre 2026, quando si è svolta l’ultima giornata di audizioni dal vivo a Sanremo. Ultimo istante utile per decretare i finalisti del concorso tra i giovani. Trenta artisti, equamente divisi tra Area Sanremo e Sanremo Giovani, davanti alla commissione musicale. Il punto fondamentale, stando alla ricostruzione dell’analisi di All Music Italia, è che due membri della giuria non sarebbero stati presenti nel corso della selezione definitiva.

L’assenza di Fabio Volo e Noemi

Nello specifico, Fabio Volo era impegnato nella presentazione del suo ultimo libro tra Roma e Velletri. Noemi, invece, sempre secondo quanto riporterebbe Longo, si trovava a Milano per condurre i SIAE Music Awards insieme ad Amadeus. Quindi, per essere presente all’appuntamento, avrebbe dovuto lasciare Sanremo prima delle esibizioni. Quindi Longo si domanda (e lo stesso interrogativo lo pone alla Rai): queste personalità, non essendo in loco, hanno votato a distanza? L’altro punto sollevato dall’editoriale è ancora più specifico: se c’era la possibilità di votare ascoltando semplicemente le registrazioni, perchè convocare i ragazzi a Sanremo per esibirsi dal vivo? La domanda diventa centrale nel momento in cui, spiega Longo, diversi artisti hanno dovuto affrontare trasferte con spese a loro carico. Senza alcun tipo di rimborso.

Ci troviamo, dunque, di fronte a diversi tipi di interrogativi che meriterebbero altrettante risposte. Se la Rai, o De Martino, non dovesse fare chiarezza su questo, potrebbe aprirsi un precedente delicatissimo destinato a diffondere dubbi eventuali. Qualcuno potrebbe sottolineare che, anche questo, fa atmosfera perchè Sanremo è Sanremo. Nel momento in cui, però, la trasparenza di una selezione viene messa in discussione non può bastare l’approssimazione – né tantomeno il buon senso – per archiviare una questione. Servono precisazioni chiare, il tempo per garantirle c’è.

Silenzio assordante

La pazienza, magari, in alcuni potrebbe essere già al limite ma questo non dipende dall’esito di un singolo concorso. Le sfumature di un sistema fanno la differenza, in qualsiasi campo. A maggior ragione De Martino è chiamato a rispondere per evitare – è il caso di dirlo – la prima nota stonata di Sanremo 77. Un silenzio, talvolta, fa più rumore di mille parole.