Anteprima di Sanremo alla Milano Music Week 2026: Linus incontra De Martino alla Fabbrica del Vapore

Il conto alla rovescia per l’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo 2027 è cominciato. Stefano De Martino è conduttore e Direttore Artistico della kermesse: i lavori di organizzazione sono già cominciati da tempo. È noto il formato della manifestazione, leggermente cambiato rispetto agli anni scorsi, con la serata performance dedicata a stabilire chi rappresenterà l’Italia all’ESC. Quindi per la prima volta nella storia del concorso musicale ci saranno due vincitori.

Uno per quanto riguarda la manifestazione che si terrà al Teatro Ariston, l’altro in relazione alle preferenze espresse da pubblico e giuria per rappresentare l’Italia all’estero nel corso del prossimo Eurovision Song Contest. Questo e altri cambiamenti, con qualche anticipazione sul prossimo futuro, li racconterà Stefano De Martino in persona al cospetto di Linus. Direttore Artistico anche lui, ma della Milano Music Week che inizia il 16 novembre 2026 andando avanti fino al 22 novembre 2026. Manifestazione promossa da Comune di Milano, AssoConcerti, Assomusica, FIMI, NUOVO IMAIE e SIAE. Evento arrivato alla sua decima edizione.

Linus e Stefano De Martino aprono la Milano Music Week 2026

Il 2026 è l’anno di Linus che porta tutta la sua esperienza in fatto di musica ed eventi essendo il volto di Radio Deejay per antonomasia. Se vogliamo parlare esclusivamente d’impatto mediatico. Le competenze specifiche verranno snocciolate nel corso di un excursus sempre più ricco, volto a far conoscere i linguaggi della musica e le tecniche degli addetti ai lavori. Il luogo dell’incontro è la Fabbrica del Vapore, dove nel corso della settimana si alterneranno ospiti e panel specifici sotto la supervisione di Linus e i suoi collaboratori.

Si comincia con l’evento di apertura Aspettando Sanremo con Stefano De Martino, Linus, l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e Claudio Fasulo. Introducono l’appuntamento Enzo Mazza, CEO di FIMI e Dario Giovannini, presidente di PMI. Contesto in cui Stefano De Martino cercherà di fare il punto della situazione rispetto a una macchina televisiva che includerà anche manifestazioni live. Sanremo 2027 non sarà solo il concorso canoro, ma anche tutto quello che lo accompagna. I giorni del Festival sono una vera e propria lente d’ingrandimento sulla musica e lo spettacolo italiano in generale con radio e tv pronti a fare da cassa di risonanza.

Quando e dove si terrà l’incontro

Insomma il panel di apertura della Milano Music Week sarà un assaggio di quello che attende gli appassionati nei giorni Sanremesi. Una sorta di anteprima da non perdere se si vorrà carpire lo spirito della kermesse canora di quest’anno. Le novità non mancano e neppure le curiosità: non resta altro che iniziare a mettersi in fila per partecipare. Chi vorrà accedere agli incontri, come orario utile dovrà tenere a mente le 17.30. Inizio della manifestazione che proseguirà fino a sera.

La Milano Music Week 2026 sviluppa sotto la direzione artistica di Linus un racconto che attraversa culture, stili, generazioni e linguaggi, partendo dai cinquant’anni di Punk e Disco Music, generi diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di trasformare la musica in un fenomeno culturale e sociale che supera le barriere e continua a parlare al presente.

Festival di Sanremo e non solo

Affiancano Linus due autorevoli esperti e punti di riferimento nella divulgazione musicale: per il filone Punk Luca Valtorta – giornalista, critico e caporedattore de La Repubblica, scrive di musica, graphic novel e linguaggi contemporanei per Robinson ed è autore di Sol Mutante – e, per quello dedicato alla Disco Music, Lele Sacchi, dj, produttore, conduttore radiofonico e televisivo.