Festival di Sanremo, De Martino può fare a meno dei Maneskin: la reunion del gruppo (per il momento) salta

Il tempo scorre e le idee non mancano. Stefano De Martino, in queste settimane, è un fiume in piena. Protagonista dell’access prime time con Affari Tuoi e proiettato verso Sanremo 2027. Le giornate che separano il conduttore e Direttore Artistico dalla kermesse canora sono ancora molte, ma non troppe. Devono esserci già alcuni punti fermi. De Martino ha detto ai microfoni di Fanpage che non vuole pressioni, sta curando il Festival nei minimi dettagli: dalle canzoni allo spettacolo che vedremo.

Ogni cosa con criterio, estro e un pizzico di fantasia. L’ascolto dei brani procede spedito e qualche verdetto, nella sua testa, è già arrivato. Il presentatore, infatti, ha già selezionato un cast ideale di artisti in gara. Non è ancora trapelato nulla, o meglio: si sa il giusto, quanto basta per dimostrare che De Martino non scalda la sedia ma continua – come gli ha detto Carlo Conti durante l’investitura ufficiale nello scorso Sanremo – a pedalare. Le canzoni in gara, dunque, non sono un problema. Occorre pensare anche allo spettacolo. Sanremo, il Festival della Canzone Italiana, è anche un fenomeno di costume. Vetrina importante per molti artisti non solo in ambito canoro.

De Martino prepara il Festival di Sanremo

Chiunque vorrebbe essere sul palco del Teatro Ariston in qualsiasi ruolo. La lista di pretendenti, anche in qualità di super ospiti o performer comici, è lunga. De Martino, in tal caso, ha una sua scaletta: non vuole fare un Sanremo inflazionato, chiamare qualcuno soltanto per riempire uno spazio – senza dargli il giusto tributo – non è previsto. Ecco perchè ancora non è uscito alcun nome, solo tante indiscrezioni: da Dua Lipa fino a Anne Hatheway passando per Julia Roberts.

Non proprio nomi qualsiasi, ma la certezza – affidata alla penna e alle rivelazioni del giornalista Gabriele Parpiglia su QN – è che De Martino vuole realizzare una kermesse canora dal piglio internazionale. Gli ospiti e le presenze sul palco, dunque, saranno mirate. Lo ha detto anche il neo Direttore Artistico: “Gli ospiti internazionali devono essere la ciliegina sulla torta”. Tradotto: arriva soltanto chi può arricchire la manifestazione con un talento o una prerogativa specifica. A questo avrebbero potuto e dovuto ambire i Maneskin. Il gruppo Rock italiano dal successo internazionale era previsto come ospite speciale all’Ariston.

Maneskin verso il forfait

Si sarebbe dovuta ufficializzare la reunion della band dopo le esperienze di Damiano David come solista. Nulla di fatto, la presenza del noto complesso sarebbe saltata. A dirlo è ancora una volta il cronista Gabriele Parpiglia su QN. Al momento, quindi non c’è ancora una proiezione verso il futuro, Stefano De Martino avrebbe congelato l’ipotesi di avere il gruppo Rock all’Ariston. Passiamo, dunque, a un altro aspetto: la quota comica della manifestazione. Si è parlato, fino all’inverosimile, della presenza del cast di STEP (Stasera Tutto È Possibile) all’Ariston. Anche su questo Parpiglia frena: il telefono non è squillato per nessuno dei componenti del programma di Rai2. Fino a questo momento. Eccezion fatta per Herbert Ballerina.

Luigi Luciano, infatti, a Sanremo dovrebbe esserci. In qualità di spalla del conduttore e Direttore Artistico partenopeo. Infatti il noto artista – afferma Parpiglia – era anche l’unico della “compagnia di giro” di Stasera Tutto È Possibile presente al compleanno di De Martino. C’è una spaccatura con il resto del gruppo? Assolutamente no. Semplicemente De Martino con Ballerina ha un rapporto di fiducia e affetto molto particolare e, quindi, non rinuncia a coltivare questo legame sul lavoro e nella vita privata.

STEP e il DopoFestival

Tornando a Sanremo, la quota comica per il momento spetta a Ballerina. Non sarà il solo, ma gli altri artisti che si alterneranno sul palco dell’Ariston sono ancora un mistero. La sola certezza riguarda il Dopo Festival: “Sarà un formato fuori dagli schemi”, ha detto De Martino ai microfoni di Fanpage. Insomma, tutto è in divenire. Note stonate, per il momento, non ce ne sono. I Maneskin restano fuori dal progetto, ma non si tratta di una chiusura definitiva.

De Martino considera tutti, ma le scelte saranno capillari e definite. In questi contorni, per adesso, Damiano David e soci non hanno una posizione primaria. Il punto di (ri)partenza sarà a dicembre 2026 quando le prime indiscrezioni dovranno lasciare il posto a qualche annuncio. Allora si capirà realmente la dimensione di un Festival sempre più atteso a prescindere da chi lo comporrà.

Un unico obiettivo

Il futuro della kermesse non è legato a una serie di nomi o presenze, ma alla ritrovata credibilità di un asset televisivo che ha l’imperativo di tornare a essere perfetto dopo due edizioni altalenanti. Non solo sul piano degli ascolti, ma anche rispetto ad alcuni contenuti che necessitano di una scossa. De Martino veste i panni della bobina di accensione.