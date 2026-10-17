Francesco Paolantoni apre a Sanremo? Il noto attore da Maria Latella: “Vado a trovare Stefano De Martino”

Francesco Paolantoni è ospite di Maria Latella nel corso dell’ultima puntata de La biblioteca dei sentimenti. Lo spunto di conversazione è Malgrado Me. Un romanzo autobiografico che racconta la vita dell’attore dagli esordi al successo fino alla nuova età dell’oro televisiva che sta vivendo. Questa sua seconda giovinezza sul piccolo schermo Paolantoni la deve, senza dubbio, alla sua professionalità e capacità ma anche al sodalizio – più che fortunato – con Stefano De Martino. Il quale lo ha voluto fortemente a STEP. Stasera Tutto È Possibile si sviluppa sulle gag di Francesco Paolantoni assieme alle performance di un nutrito gruppo di attori e attrici che si prestano a giocare con il conduttore partenopeo.

Alchimia che è proseguita negli anni fino al passato recente, dalle stagioni precedenti alla stretta attualità. Paolantoni si è raccontato senza filtri e, quando Maria Latella gli ha chiesto cosa accumunasse lui e De Martino, l’attore ha risposto senza riserve: “Lui è vecchio dentro, un secchione. Studia costantemente, conosce a memoria la storia della televisione e poi si presta al gioco e alla battuta con grande signorilità. Una trasmissione come STEP premia la commedia dell’arte”. Da Stasera Tutto È Possibile si è finiti a parlare di Sanremo.

Francesco Paolantoni apre al Festival di Sanremo

De Martino sarà il prossimo conduttore e Direttore Artistico della kermesse canora, il legame con Paolantoni si evince anche dalle settimane che precedono l’arrivo all’Ariston. Manca ancora molto, ma De Martino può contare sul sostegno dell’amico e collega. La domanda di Maria Latella, anche in tal caso, è netta: “Lo vai a trovare a Sanremo?”. Risposta diretta: “Assolutamente sì”.

Gli scenari sono diversi da come appaiono e ci sono alcune cose da chiarire: Paolantoni andrà a trovare De Martino all’Ariston in amicizia, se questo legame si trasformerà anche in collaborazione professionale (come nel caso di Stasera Tutto È Possibile) resta ancora un’incognita. Gabriele Parpiglia, sull’argomento, ha chiarito che fino a questo momento non c’è stato alcun tipo di accordo con i membri del programma di Rai2. Ogni possibilità è al vaglio, ma non è scontato che Paolantoni sia a Sanremo come ospite speciale.

L’amicizia con Stefano De Martino

La quota comica del Festival, sempre restando in tema di indiscrezioni, dovrebbe essere affidata a Herbert Ballerina. L’allestimento è tutto da scoprire. Allora perchè Paolantoni ha detto che sarà a Sanremo? Il motivo è semplice: l’attore è pronto a dare sostegno all’amico, quindi non è esclusa una capatina come ammiratore e sostenitore. Lontano dai riflettori, ma accanto a una persona importante che gli ha cambiato – lavorativamente – prospettiva dandogli manforte.

Sanremo è Sanremo a prescindere da chi salirà sul palco. Sicuramente quest’anno tocca a De Martino, ecco perchè l’amico e collega è pronto a spendersi in qualsiasi modo possibile. A prescindere dalle scelte di rito che verranno fatte. Paolantoni lo dice, in qualche maniera, anche nel libro: “Malgrado me”. In questo caso è da intendere positivamente. Nonostante indiscrezioni e voci di corridoio, Paolantoni sarà al fianco di De Martino. Anche soltanto, ed eventualmente, con una pacca sulla spalla in camerino prima di entrare in scena. Il resto è spettacolo.