Il Teatro Ariston di Sanremo, tra meno di ottanta giorni, sarà gremito e per una settimana la musica italiana avrà un centro nevralgico da cui tutto partirà. La Città dei Fiori inizia a tirare a lucido il suo abito migliore perchè la kermesse canora rimane l’evento più atteso d’Italia. Il Festival di Sanremo, da tempo, non è solo classifiche e canzoni ma rappresenta anche una vetrina mediatica non indifferente. L’Eurovisione, in questo, gioca un ruolo fondamentale ma c’è dell’altro.

In Italia, a farla da padrone, sono radio e televisioni. Quindi tutti i media si concentrano a Sanremo per sette giorni di fuoco. A tenere le fila di tutto questo, ci penserà Stefano De Martino che sarà anche esordiente in ambito di direzione artistica. Lui e il suo team, però, non dimenticano i fondamentali. Anni fa il principale raccordo con il Festival di Sanremo era uno soltanto: Vincenzo Mollica. Non solo perchè rappresentava il Tg1, ma proprio perchè era (ed è) una figura talmente carismatica e credibile in ambito giornalistico che le novità Sanremesi non potevano non passare da lui.

Il racconto giornalistico del Festival di Sanremo

Il famoso balconcino è diventata nel tempo un’istituzione. Al punto che quando Mollica è andato in pensione, dopo anni di onorata carriera, il Comune di Sanremo glielo ha dedicato. La postazione accanto al Teatro Ariston si chiama proprio “balconcino di Vincenzo Mollica”. Oggi è cambiato tutto: i balconcini restano gli stessi, ma è diversa la prospettiva. Raiuno rimane la rete principale in cui il Festival di Sanremo sarà trasmesso, ma gli annunci in anteprima non passano dal telegiornale della rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Lo abbiamo visto con i cantanti in gara: nessun annuncio al tg delle 20.00, ma un format dedicato per svelare la griglia di partenza, volendo usare un gergo sportivo. Lo stesso varrà per tutto quello che anticiperà la kermesse musicale, Raiuno e le finestre informative si occuperanno delle indiscrezioni subito prima di ogni serata prevista dal 16 al 20 febbraio 2027. Il percorso di accompagnamento allo start della manifestazione però tocca ad altri. Nello specifico anche a Fabio Fazio: Che Tempo Che Fa ha sviluppato, gradualmente, un filo di racconto giornalistico diretto con il Festival della Canzone Italiana.

Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa

Quando il programma era in Rai il presentatore e il Direttore Artistico, a volte accompagnati anche da qualche co-conduttore, andavano ospiti nel formato di Fazio alla vigilia della kermesse. Questa tradizione è proseguita persino dopo il passaggio in Skydance. Anche per scaramanzia. Chiunque lo ha fatto poi ha avuto un Festival di successo, chiedere ad Amadeus e Fiorello passando per Carlo Conti. Allora De Martino non vuole sfigurare. Anzi, fa di più: torna da Fazio a novembre 2026 per poi ripresentarsi, in collegamento, a febbraio 2027.

Infatti il neo Direttore Artistico della manifestazione racconterà a Che Tempo Che Fa qualche anticipazione su Sarà Sanremo, magari sciogliendo anche qualche nodo sulle novità del Festival. Questo è quello che si aspettano tutti: se prima c’era Vincenzo Mollica, ora tocca a Fabio Fazio. Non si tratta di un’eredità. Anche perché Mollica non ha, attualmente, nessuno in grado di replicare quel che ha costruito nel tempo tra interviste ed esclusive. Semmai è un nuovo approccio.

Una nuova liturgia

Che Tempo Che Fa è entrato di diritto nella liturgia televisiva Sanremese e sottolinearlo vuol dire, anche, che sono cambiati i tempi. In che modo, se meglio o peggio, lo decideranno i telespettatori. Quello che si evince chiaramente è un filo rosso tra Fabio Fazio e Stefano De Martino, con il conduttore di Savona che probabilmente già è a conoscenza di qualche partecipante.

La certezza, a oggi, non esiste ma partendo dalle 19.30 del 29 novembre 2026 qualcosa in più si potrà capire. Dove non arriva il racconto giornalistico, può giungere la scaramanzia. De Martino è fortemente scaramantico, quindi passare da Fazio è una necessità (oltre che una virtù) televisiva da non sottovalutare.