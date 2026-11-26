Drive In ha cambiato la tv commerciale rivoluzionando i canoni del Varietà classico grazie all’estro e l’originalità di Antonio Ricci, in grado di confezionare un contenuto televisivo considerato – ancora oggi – croce e delizia del piccolo schermo.

Il 4 ottobre 1983 Drive In debutta su Italia Uno grazie alla vena creativa e all’estro di Antonio Ricci, un programma nato dall’esigenza di una scossa. L’Italia stava cercando di uscire dal periodo degli anni di piombo e alla tensione generalizzata voleva rispondere con estro e creatività. Quindi Ricci pensò di portare alla ribalta un programma essenziale e dirompente, alla domenica sera, quando la casa diventava centro delle serate più curiose.

Allora bastavano pochi istanti, caratterizzati da sketch comici e stacchi musicali, per fare la differenza. Drive In ha rappresentato la scarica di adrenalina che molti, anche senza ammetterlo apertamente, stavano cercando. La trasmissione riesce a entrare nella grammatica popolare e a plasmare l’orizzonte televisivo a tal punto che, grazie a questo contenuto, Cologno Monzese inaugura una stagione in cui inizia seriamente a mettere pressione a Viale Mazzini.

Drive In e l’avvento della tv commerciale

Per molti Drive In coincide, non solo a livello storico, ma anche e soprattutto sul piano contenutistico, con la metamorfosi della tv commerciale. Un’alternativa inedita al rigore generalista della Rai fatta di stravaganza e originalità. Due concetti chiave che hanno portato, successivamente nel tempo, Antonio Ricci a sparigliare ulteriormente le carte con Striscia La Notizia e un certo tipo di offerta televisiva. Tornando a Drive In, invece, al centro di ogni particolare del programma c’era innovazione stilistica, ritmo e attenzione ai contenuti.

Ricci si era messo in testa di voler superare il Varietà con una nuova frontiera televisiva fatta di eccessi e divertimento. Una società disimpegnata, dopo lo sgomento degli anni precedenti, voleva la risata facile e un determinato tipo di satira che aprisse la mente evitando voli pindarici e “sermoni” dialettici.

Una nuova generazione di comici

Si torna a valorizzare l’istante, il tormentone, i leitmotiv. Il programma inizialmente sarebbe dovuto durare un’ora soltanto, proprio a certificare quest’immediatezza di base. Il successo poi ha portato gli ideatori del programma, con Ricci capofila, a raddoppiare la disponibilità. Due ore di puro spasso con siparietti comici di ogni genere, talmente ben confezionati da diventare tormentoni senza tempo.

Gianfranco D’Angelo, Ezio Greggio, Enrico Beruschi, Zuzzurro e Gaspare sono stati protagonisti di un’epoca che ha sfornato claim intramontabili come: “È lui o non è lui? Cerrto che è lui!”, oppure “Chi ha cuccato la Cuccarini?” per passare a “Ce l’ho qui la brioche!” fino all’arrivo – sempre più dirompente – di Giorgio Faletti con il personaggio della guardia giurata. L’indimenticato Vito Catozzo e i suoi aneddoti.

Oltre i classici del Varietà

L’aria di novità era anche nella scenografia e nelle ambientazioni di riferimento. Antonio Ricci, in occasione del trentennale del programma, ha dichiarato: “Pativo le canzoni, i balletti e gli ospiti del Varietà classico. Volevo creare una trasmissione tutta di comici, una macedonia di generi tra Varietà, sit-com, effetti speciali, gag, satira politica, effetti speciali, tormentoni e barzellette”. Lo studio, dunque, doveva essere incline a questo salto di qualità.

L’ambiente era quello di un drive in – come suggerisce il titolo della trasmissione – l’equivalente di un cinema dove si potevano vedere gli spettacoli in auto. Metafora adeguata, ma al posto dei film a passare in rassegna erano gli artisti. Il parcheggio, in senso lato, era diventato il divano di casa. Tutto quello che si frapponeva con televisione e postazione di visione era palcoscenico: dagli sketch di D’Angelo ai pezzi comici di Faletti.

La parodia politica

Un tornado di risate, emozioni e satira politica. Abbiamo iniziato a vedere, infatti, anche le prime parodie rivolte alle istituzioni con le imitazioni dei politici: da Ciriaco De Mita a Gianni De Michelis. Tutti sotto la lente d’ingrandimento di Antonio Ricci e, per certi versi, anche di Silvio Berlusconi.

Umberto Eco, infatti, ha definito il programma un salto epocale. Quasi da fantascienza. Il mutamento prospettico e di contenuti, rispetto al materiale vigente all’epoca della messa in onda, avrebbe rilanciato una nuova fase commerciale del piccolo schermo dando adito a Berlusconi e alle sue velleità di affermazione sociale e – in un secondo tempo – politica. Intanto Mediaset iniziava a dare del filo da torcere alla Rai per poi costruire un vero e proprio impero basato anche sulle dinamiche radiotelevisive.

Il ruolo della donna in tv

A tal proposito, una delle critiche (oltre agli apprezzamenti) che venne fatta al programma da un certo tipo di opinione pubblica ha riguardato la figura femminile. Si è spesso detto che Drive In mercificasse il corpo delle donne, impressione derivante dall’utilizzo delle quote rosa all’interno del programma. Lory Del Santo e Carmen Russo, tra le altre, interpretavano il ruolo di cassiere avvenenti e poco vestite che si alternavano in scena tra un segmento e l’altro di trasmissione.

C’è chi le ha definite delle veline ante litteram: il dibattito su questo aspetto si è acceso prepotentemente arrivando anche a chiedere, a mezzo stampa e non solo, una consapevolezza diversa per il ruolo delle donne in televisione. Battaglia, tra le altre cose, che prosegue ancora oggi. Drive In, tuttavia, resta un’epopea catodica che ha segnato un’epoca. La Rai ha tratto ispirazione da questo passaggio televisivo di esperienze, dando vita a programmi come Avanzi e La Tv delle Ragazze dimostrando che l’onda lunga di uno spiccato desiderio di leggerezza non dovesse essere trascurata.

Croce e delizia del piccolo schermo

Drive In è durato 5 anni, prima di essere sostituito da Emilio e Odiens su Canale 5. L’influenza mediatica che ha lasciato, però, è durata almeno un decennio tra appassionati e detrattori. Il punto sulla questione ha provato a metterlo, una volta per tutte, Aldo Grasso in un articolo analisi di qualche anno fa: “Drive In – scriveva il noto cronista – non è il manifesto di tutti i mali possibili della televisione commerciale. Semmai rappresenta l’esplosività degli anni Ottanta, l’eccesso come nuova forma di linguaggio”. Insomma la trasmissione di Antonio Ricci è senz’altro un “caso” televisivo, ma è riconducibile anche a un tipo di avanguardia mediatica impossibile da ignorare o sottovalutare.