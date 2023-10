GialappaShow 2, Gialappa’s Band a Tvblog: “Tentescion Ailand è un pezzo corale. Brenda Lodigiani farà la parodia di Annalisa” (video)

GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno, dal 16 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30.

Notizie GialappaShow 2 conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

A margine della conferenza stampa, avvenuta la scorsa settimana, abbiamo incontrato la Gialappa’s Band per farci raccontare retroscena, novità di questa seconda stagione di uno dei programmi più attesi dal pubblico italiano.

“Saranno otto puntate autunno – inverno ed otto primavera – estate come le collezioni di moda. Novità ce ne saranno ma figurati se te le diciamo. Alcune le abbiamo fatte vedere in conferenza stampa, alcune le stiamo ancora provando. C’è già più che un’idea. Ci sono comici nuovi, tutto il cast è confermato. Ci saranno nuove co-conduttrici che si alterneranno rispetto alle otto che ci sono state l’anno scorso. Ci sarà ospiti musicali e non che ci verranno a trovare. Ci saranno personaggi vecchi e personaggi nuovi. Tanta roba, tanta”

Volevo soffermarsi su due aspetti inediti di questa stagione come la parodia di ‘Temptation Island’, ‘Tentescion Ailand’, che trovo esilarante, in cui Ubaldo Pantani veste i panni di Filippo Bisciglia…

“E’ meravigliosa come è venuta. E’ lui. E, poi, ci sono svariati comici che fanno vari personaggi e le coppie del programma. E’ un pezzo corale. Ci serviva per far agire tutto il cast l’uno con l’altro. Nella prima puntata, vedrete che ce ne sono quattro più Ubaldo Pantani e, poi, man mano ci sarà tutto il resto del cast”

Ho letto in cartella stampa che, Brenda Lodigiani, sarà Annalisa: come è nata questa scelta?

“Annalisa è il personaggio del momento. E’ nata perché questa estate, io e gente della redazione guardavamo i vari programmi tra cui anche quelli musicali. Ci sembrava che avesse le carte in regola per essere parodiata”.

Nel video, al centro del post, trovate il video completo con tutte le dichiarazioni.