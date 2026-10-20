Brenda Lodigiani, da Annalisa a Victoria Cabello passando per Federica Sciarelli: quando la parodia diventa arte

Brenda Lodigiani è una certezza del piccolo e grande schermo, tra programmi ben riusciti e progetti ancora da scoprire. Sicuramente, con merito, non si ferma mai perchè – sia sulla generalista che altrove – si sono resi conto che fare a meno di lei è effettivamente impossibile. Essere perentori non è sempre un bene, ma resta l’unica maniera possibile per definire un talento in maniera chiara. Lodigiani non è soltanto brava: sembra davvero insostituibile. Quest’illusione – non rispetto alla bravura e al talento, ma relativamente al fatto che senza di lei i programmi piacciano meno – deriva dal fatto che le basta davvero poco per conquistare la scena.

È sufficiente vederla dimenarsi nei panni della brunetta dei Ricchi e Poveri per cambiare espressione davanti alla tv. Anche se dovessi essere triste per qualche motivo, non puoi fare a meno di iniziare a ridere. Un istinto che deriva dalla precisione che Lodigiani mette in ogni singolo movimento durante la performance. Sembra davvero che i personaggi si siano impossessati di lei. Ce ne accorgiamo quando fa, grazie alla lungimiranza della Gialappa’s Band che la annovera nella squadra di lavoro del GialappaShow da anni, Annalisa. Non siamo al cospetto esclusivamente di una parodia: è una vera e propria rielaborazione burlesca della cantante.

Brenda Lodigiani, una vera artista tra piccolo e grande schermo

La voce, però, è quella di Brenda Lodigiani. Dimostrazione che, per chi ancora avesse qualche dubbio, siamo di fronte a una performer completa. Regala sorrisi per lavoro, ma potrebbe davvero permettersi di fare anche altro. Cantare e stare sul palco è qualcosa che le riesce particolarmente bene, ma insieme alla Gialappa’s Band si diverte ad alzare l’asticella. Quindi, appena il canto sul palo da pole dance non basta più, si cambia: arriva prima Marcella Bella, che per l’occasione diventa M – La figlia del Secolo, poi tocca a Victoria Cabello.

Una resa talmente somigliante che la diretta interessata, ogni volta che la Lodigiani torna in tv, sente in dovere di postare storie social in cui ride meravigliata di fronte alla sua parodia. E come lei, a sorridere in maniera autentica, sono migliaia di telespettatori ansiosi di capire cosa si inventerà la prossima volta. Ester Ascione ha fatto qualche comparsa, suscitando lo stesso effetto delle parodie precedentemente proposte, ma la vera novità – dopo una Silvia Toffanin inflazionata e Bereguarda tra rime al vetriolo e riferimenti illustri – si chiama Federica Sciarelli. La nuova edizione del GialappaShow ha visto, infatti, Lodigiani cimentarsi a vestire i panni dell’ex conduttrice di Chi L’ha Visto?.

Dal GialappaShow a Milano-Cortina 2026

La versione parodiata mostra una presentatrice e giornalista che, dopo anni di onorata carriera, cambia prospettiva di lavoro ma non riesce a fare a meno di rivangare nel passato. Quindi ogni occasione, persino prendere un caffè al bar, diventa buona per indagare e creare inchieste. Anche dove non sembra esserci alcun tipo di pericolo o retroscena. Il risultato è molto divertente, si arriva al confine con lo spasso, come testimoniano i commenti social.

Non c’è solo la Gialappa’s Band, abbiamo visto Brenda Lodigiani anche a STEP e su RealTime. Tutti contesti dove riesce a distinguersi sotto un profilo differente. Il suo appeal comico, però, rimane cucito addosso come una seconda pelle. Le sue parodie sono un vero e proprio esercizio di stile e possono davvero cambiare il clima di una serata. Ecco perché l’estro della nota interprete è stato messo in primo piano anche nel corso della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, avvenuta il 6 febbraio 2026. In quell’occasione Lodigiani ha omaggiato il “Supplemento del dizionario italiano” del designer e artista Bruno Munari. Un monologo senza bisogno di parole, utilizzando esclusivamente il linguaggio della gestualità.

Le emozioni in primo piano

Anche senza dire nulla è stata capace di intrattenere una platea gremita. Questo significa, oggi, essere artista: saper fare il proprio al massimo alzando sempre di più il livello. Il bagaglio personale e professionale di Brenda Lodigiani non è solo frutto di studio, sacrifici e fatica, ma anche il prodotto di un talento sconfinato che diventa arte non appena incontra un contesto favorevole. Lodigiani, in questi anni, sta trovando una ribalta mediatica nel nome di risultati che ha sempre raggiunto. Dietro ogni applauso e attestato di stima, c’è tutta la (sua) voglia di continuare a regalare soddisfazione ed emozioni. Magari anche con qualche sorpresa, in attesa della prossima parodia.