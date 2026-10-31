Che Tempo Che Fa, anticipazioni quarta puntata: Leonardo Pieraccioni, Herbert Ballerina ed Elena Sofia Ricci tra gli ospiti

Che Tempo Che Fa torna con la quarta puntata della nuova stagione. Fabio Fazio ritrova i consueti complici della domenica per mettere insieme le notizie più importanti e gli argomenti più coinvolgenti. Dalla stretta attualità al giornalismo. Un mix perfetto di contenuti per avere ogni sfumatura dell’intrattenimento e le prerogative più attese dell’informazione: condivisione, dibattito e spunti di riflessione reciproca attraverso un racconto equidistante della realtà. Gli ospiti della puntata saranno molteplici: si comincia con Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, dal 12 novembre al cinema con “Un weekend artificiale”, sedicesimo film da regista di Pieraccioni. Nel cast, accanto a Pieraccioni e Ballerina, anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti della quarta puntata di stagione

Poi arriverà Elena Sofia Ricci, protagonista in tv della terza stagione della fiction “I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere”, tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti. E ancora: Sayf, live con il nuovo singolo “Bombe”; Mara Maionchi; Orietta Berti; Walter Veltroni, in uscita con il nuovo libro “Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata”; Michele Serra; Antonio Scurati, autore del saggio “Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia”; Roberto Burioni,Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Tito Boeri; l’editorialista de laRepubblica Massimo Giannini; la direttrice dell’HuffPost Italia Annaliza Cuzzocrea.

Luciana Littizzetto leggerà la consueta letterina, tra satira e commenti leggeri delle notizie più strane della settimana. Sorrisi e riflessioni saranno al centro della scena anche in questo caso. Filippa Lagerback farà da maestra di cerimonie insieme a Fabio Fazio introducendo gli ospiti più attesi. La puntata è disponibile sul Nove, domenica 1° novembre 2026, a partire dalle 19.30. L’appuntamento si rinnova anche in diretta streaming su Discovery+.