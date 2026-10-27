Tale e Quale Show torna in prima serata su Raiuno. Nella puntata del 28 ottobre 2026 Sergio Friscia e Andrea Delogu saranno giurati d’eccezione. Appuntamento alle 21.30 dopo Affari Tuoi.

Tale e Quale Show, anticipazioni sesta puntata: Sergio Friscia e Andrea Delogu giurati d’eccezione

Tale e Quale Show torna nella prima serata di Raiuno. Il mercoledì è il giorno dello spettacolo condotto da Carlo Conti, ma il cambio di palinsesto rispetto alla scorsa stagione non ha inficiato sugli ascolti. Il programma di Raiuno è il più visto della serata, tendenzialmente. Non è semplice ribadire la leadership catodica settimana dopo settimana, anche a causa di una concorrenza sempre più serrata che vede anche le coppe europee protagoniste. C’è in alternanza persino il turno infrasettimanale di Serie A, come in questa particolare occasione. La sesta puntata della trasmissione infatti coinciderà con l’impegno di campionato da parte di molte squadre della massima serie.

Questo non preoccupa Carlo Conti che ironizza: “Tale e Quale Show resta sempre la competizione più bella che possiate vedere”. Vale anche per lui che la trasmissione la fa. Tornando alla stretta attualità, la sesta puntata dello spettacolo della rete ammiraglia Rai vedrà comunque i talenti in gara darsi battaglia con le consuete esibizioni live. La classifica si prepara a stravolgimenti importanti, possibili anche attraverso il televoto social. La giuria, poi, darà le proprie prospettive con relativi punteggi. Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio si stanno preparando per valutazioni sempre più puntuali.

Tale e Quale Show in prima serata

Jasmine Carrisi vestirà i panni di Elettra Lamborghini, mentre Maddalena Corvaglia si trasformerà in Fiordaliso. Roberta Morise omaggerà Bonnie Tyler, Paola Perego interpreterà Max Pezzali, Anna Pettinelli si confronterà con Gloria Estefan e Selma sarà Dionne Warwick; Stefano Meloccaro si cimenterà con Fiorello e Max Paiella, reduce dal successo della scorsa settimana, proverà a ripetersi nelle vesti di Jovanotti; Andrea Perroni interpreterà Amedeo Minghi, mentre Vladimir Randazzo sarà Tony Hadley. Spazio, come sempre, anche ai ‘duetti impossibili’ di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che questa volta, in occasione del prossimo Halloween, daranno vita a una coppia davvero insolita: Dracula e Morticia.

Il tavolo della giuria si comporrà anche di due presenze d’eccezione. All’interno della commissione di valutazione, se si può definire così, dei talenti in gara ci saranno Sergio Friscia e Andrea Delogu. Due persone che conoscono molto bene i partecipanti e si trovano a meraviglia con i contenuti proposti da Carlo Conti avendolo conosciuto anche in altri contesti profondamente diversi, ma ugualmente intensi, da Tale e Quale Show.

Quando e dove vedere la trasmissione

L’appuntamento dunque è per mercoledì 28 ottobre 2026 in prima serata subito dopo Affari Tuoi, quindi intorno alle 21.30. La trasmissione è disponibile anche in diretta streaming, oltre che sul piccolo schermo attraverso il primo canale, grazie all’applicazione ufficiale della televisione pubblica: RaiPlay. In digitale sono disponibili anche le puntate precedenti e le stagioni scorse del programma.