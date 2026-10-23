Mediaset, mano tesa alla spiritualità: dopo Carlo Acutis, in arrivo uno speciale dedicato a Papa Leone XIV

Pier Silvio Berlusconi continua la rivoluzione catodica iniziata a Mediaset: Cologno Monzese sta scegliendo di percorrere determinati binari dal punto di vista editoriale. Contenuti confezionati per il piccolo schermo che strizzano l’occhio al cinema, per quanto riguarda serie e tv movie, l’informazione invece punta alla scuola americana con formati televisivi che mirano volutamente all’approfondimento canalizzato in settori da contrapporre alle notizie quotidiane nei tg.

Tradotto: abbiamo le strisce dei telegiornali all’interno delle fasce indicate, poi ci sono gli speciali inerenti a questioni mirate che servono a entrare ulteriormente dentro una notizia o un tema caldo sul piano mediatico. Un supplemento che può variare dalla politica all’attualità, passando per lo studio e l’analisi dei grandi personaggi. È già successo, guardando sempre Cologno Monzese, con Giganti di Toni Capuozzo. In quel caso si prendevano in esame personalità che, nel corso del passato recente, hanno cambiato la storia.

Leone – La forza di un Papa su Canale 5

La prima puntata di quel percorso documentaristico si è aperta con Papa Wojtyla: uno spaccato che determinava la vita e le opere del compianto Pontefice. Oggi il Papa è cambiato, così come sono cambiati gli equilibri in Vaticano: la voglia di capire, però, è rimasta la stessa. Anche da parte dei telespettatori. Ecco perché Mediaset, dopo il successo del film su Carlo Acutis e gli speciali dedicati al più giovane Santo d’Italia, continua a proporre contenuti di informazione e approfondimento dedicati alla spiritualità. La platea televisiva risponde positivamente non solo per la tipologia di argomenti trattati, ma anche per lo sviluppo capillare che caratterizza ciascun formato.

L’ultima “creatura”, curata dalla redazione Videonews, si chiama Leone – La forza di un Papa. Lo speciale è dedicato a Papa Prevost. Il Pontefice americano che in queste settimane ha affrontato un’altra prova importante sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo. Il Papa, infatti, ha subìto un intervento chirurgico al politecnico Gemelli di Roma per rimuovere un tumore maligno al polmone destro. Lo ha rivelato lo stesso Pontefice ai fedeli dopo il risultato dell’esame istologico che ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare.

Quando e dove vedere lo speciale dedicato

Passaggio chiave – dal punto di vista comunicativo – perchè determina come il Santo Padre (sulle orme del suo predecessore Bergoglio) voglia mettere al corrente la comunità di fedeli rispetto a ogni cosa che accade a lui e alla chiesa. I cambiamenti, le novità e anche gli imprevisti che possono accadere ma “servono a rendere più forte il rapporto con Dio che mette alla prova ogni giorno la nostra volontà”. Parole che hanno colpito nel segno i fedeli e incuriosito coloro che magari hanno sempre visto Prevost come una figura istituzionale da scoprire.

Mediaset ha preparato questo speciale, in onda domenica 25 ottobre 2026 a partire dalle 8.45 su Canale 5, proprio per riscoprire la figura del Pontefice sotto una luce diversa. Ospiti in studio, collegamenti e testimonianze emozionanti per passare alla lente d’ingrandimento un uomo che è stato in grado di dare alla comunità cattolica (e non solo) una nuova ventata di speranza. Leone – La forza di un Papa sarà condotto da Dario Maltese e curato dal vaticanista Fabio Marchese Ragona. Cologno Monzese conferma il claim di partenza, ovvero la tua scelta libera, con contenuti inediti all’interno di un’offerta sempre più ricca che coniuga piccolo schermo e realtà digitale. Il contenuto di Canale 5, infatti, sarà disponibile anche su Mediaset Infinity.