Che Tempo Che Fa, anticipazioni terza puntata: Gino Cecchettin, Teo Teocoli e Giorgia ospiti d’eccezione

Che Tempo Che Fa torna sul Nove domenica 25 ottobre 2026. La terza puntata della trasmissione di Fabio Fazio sarà caratterizzata da ospiti d’eccezione e firme autorevoli del giornalismo italiano: le anticipazioni sulla scaletta.

Che Tempo Che Fa torna con un nuovo appuntamento domenicale. Il terzo di questa nuova stagione. Gli ascolti della trasmissione di Fabio Fazio si confermano buoni, il fine settimana è sempre un momento utile per ricapitolare gli avvenimenti più importanti accaduti nel corso delle giornate. Oltretutto questo è un periodo molto caldo dal punto di vista culturale, sociale e politico con la protesta degli autotrasportatori in primo piano.

Che Tempo Che Fa, come ogni domenica, avrà un nutrito spazio dedicato all’informazione e all’approfondimento con i nomi più illustri del mondo dell’informazione. Questa settimana disquisiranno dell’attualità Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Ferruccio De Bortoli. Si aggiunge alla tavola rotonda anche Roberto Saviano. Non solo informazione e giornalismo, anche intrattenimento e grandi dibattiti con Teo Teocoli che torna sul Nove per parlare de L’assurda storia della Gialappa’s Band documentario sul noto trio comico diretto da Walter Veltroni.

Che Tempo Che Fa torna in prima serata sul Nove

Si continuerà a parlare di cinema con Gino Cecchettin chiamato a presentare il film Se domani non torno. Diretto da Paola Randi, ispirato alla drammatica vicenda che ha coinvolto la giovane Giulia Cecchettin. Oltre all’uomo saranno presenti gli interpreti principali dell’opera: Filippo Timi e Sabrina Martina. Successivamente sarà presente Charlotte Casiraghi, membro della Casa Principesca di Monaco e presidente dell’associazione Les Rescontres Philosophiques de Monaco, nelle librerie con il saggio “La crepa”, in cui esplora il significato e il valore della fragilità.

Orietta Berti e Mara Maionchi racconteranno gli accadimenti più rilevanti che hanno vissuto nel corso delle proprie carriere. Roberto Burioni aggiornerà gli appassionati e i curiosi sulle ultime frontiere della scienza e della sanità internazionale con particolare attenzione all’Italia. Si chiude con la musica: Giorgia Todrani torna a Che Tempo Che Fa fresca d’uscita con “G+1” la nuova versione del suo ultimo album Disco d’Oro “G”, nonché conduttrice della nuova edizione di “X-Factor”.

Quando e dove vedere la trasmissione

La nota interprete racconterà questa sua nuova avventura musicale e aggiornerà gli estimatori sul percorso intrapreso sulle frequenze di Sky Uno alla scoperta della nuova voce della musica italiana contemporanea. Luciana Littizzetto leggerà la sua consueta letterina e curerà lo spazio dedicato alla satira, mentre Filippa Lagerback annuncerà gli ospiti con il consueto garbo ed eleganza che la contraddistinguono prestandosi anche a una co-conduzione spontanea all’interno dei momenti più attesi del programma.

L’appuntamento è per domenica 25 ottobre 2026 a partire dalle 19.30, la puntata è disponibile sul Nove e in diretta streaming su Discovery+ dove sono reperibili anche le puntate precedenti della stagione e de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. In onda, sempre sul Nove, tutti i mercoledì in prime time.