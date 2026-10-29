Fiorello e lo scoop su Amadeus: “Condurrà Passaparola su Canale 5”. Gli scenari a Mediaset tra possibilità e strategia

Fiorello sorride e, come ogni giorno, fa sorridere. Il merito del buonumore passa attraverso un contenitore catodico che strizza l’occhio al Varietà: La Pennicanza viene trasmessa su Radio2, ma arriva anche sul piccolo schermo. Tra uno sketch, una battuta e qualche riflessione il post pranzo trascorre in allegria con alcuni spunti da coltivare nel resto della giornata. Dopo le presunte anticipazioni sulle ospiti internazionali della prossima edizione di Sanremo, è arrivato un altro alert: un’esclusiva targata Rosario Tindaro Fiorello che riguarda non una persona qualsiasi, ma l’amico di una vita intera. Si tratta di Amadeus.

Amedeo Sebastiani all’Ariston c’è stato sul serio e si è portato anche lo showman siculo. Dimostrazione che tutto passa, ma i legami più importanti restano. Proprio perché ogni rapporto duraturo va oltre le semplici gerarchie e cortesie professionali, Fiorello contatta spesso Amadeus – pur essendo sotto contratto con un’emittente concorrente – per qualche contributo radiofonico. Recentemente infatti La Pennicanza ha sottolineato, con Sebastiani in collegamento, le doti da professore dell’ex conduttore de “La Corrida” all’interno della scuola di Amici. Oltretutto, con l’occasione, Fiorello ha chiesto all’amico quanto tempo ancora sarà legato a Cologno Monzese: “Fino a maggio”, ha risposto serenamente il presentatore. Poi valuterà nuove proposte per ricollocarsi, televisivamente, a settembre.

Fiorello e la rivelazione su Amadeus

Se il futuro per la stagione 2027 è ancora da scrivere, qualche premessa con relativa anticipazione la garantisce lo showman di Augusta. Era rimasto in silenzio per qualche giorno, poi è tornato alla carica: “Mi hanno detto qualcosa sull’amico per antonomasia, io non posso non dirla alla radio”, ha scherzato Fiorello con Biggio. Gli ascoltatori, nel corso della puntata del 29 ottobre 2026, hanno subito capito che si trattava di Amadeus. Il programma è andato avanti, poi prima di chiudere l’ennesimo appuntamento fatto di gag e risate, Fiorello ha lanciato lo scoop: “Amadeus condurrà Passaparola su Canale 5″. Dissolvenza e appuntamento alla prossima pausa pranzo con La Pennicanza. Almeno in teoria, in pratica le rotative non si sono mai fermate.

I giornali hanno iniziato a riprendere le parole dello showman lanciando di fatto una notizia che, se confermata dai vertici di Cologno Monzese, avrebbe dell’incredibile. Amadeus, in questo momento, ricopre il ruolo di CT ad Amici. Una sorta di responsabile tecnico che accompagna i cantanti all’interno della scuola con l’obiettivo di cercare di tracciare un percorso artistico idoneo radiofonicamente e mediaticamente per le nuove leve della musica.

“Passaparola lo aspetta”

L’impegno con Fascino PGT dura fino al termine del programma, incluso il serale dell’edizione che come ogni anno arriverà a coronamento di una stagione piena. Terminato l’impegno di Amici, Sebastiani è nuovamente sul mercato. Le proposte al noto conduttore non mancano: Sebastiani ha fatto capire che valuterà cosa fare, ma gli interessati ad averlo sono tanti. La Rai si è chiamata fuori, almeno per il momento. Restano alla finestra, dunque, sia Mediaset che Sky.

Infatti Sebastiani ha detto di esser pronto a valutare ogni possibilità. Parole che hanno subito messo in moto Pier Silvio Berlusconi: il numero uno dell’azienda televisiva di Cologno Monzese in sala stampa aveva parlato molto bene di Amadeus. All’epoca delle dichiarazioni, Sebastiani era ancora impegnato con Nove: “Ha un contratto – disse Berlusconi – ma professionisti come lui fanno sempre la differenza”. Quella che è sembrata essere un’affermazione di circostanza, ora, trova maggior riscontro.

Il pilota girato a Cologno Monzese

Il Patron di Mediaset potrebbe davvero aver scelto di puntare su Sebastiani per il revival di Passaparola. Le indiscrezioni hanno messo in evidenza come il programma che fu di Gerry Scotti sia pronto a vivere una nuova età dell’oro: Davide Maggio ha reso noto che sarebbero state registrate anche alcune puntate pilota della trasmissione, Max Giusti era alla conduzione. Si è trattato, però, di un pilota: pronto per essere aggiornato, stravolto o congelato.

Passaparola resta in cantiere, ma il conduttore potrebbe cambiare in corso d’opera e le indiscrezioni di Fiorello – ancora non confermate, ma neppure smentite da Mediaset – aprono nuovi scenari di tele-mercato. Sebastiani, se i rumors dell’amico e collega venissero confermati, ritroverebbe Cologno Monzese in pianta stabile dopo l’esperienza ad Amici. Un ritorno definitivo a circa vent’anni da Formula Segreta, alla ricerca di un epilogo diverso in termini di Auditel. Il programma portato al successo da Gerry Scotti sembra essere l’abito televisivamente più giusto per ricominciare.